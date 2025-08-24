Bogotá refuerza su seguridad ciudadana con 470 nuevos auxiliares de Policía

Foto: Secretaría de Seguridad

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa reforzamos la seguridad con el ingreso de más uniformados. Es por esto que, 470 nuevos auxiliares de Policía, fueron juramentados en una ceremonia oficial y comenzarán de inmediato a apoyar labores de vigilancia, orientación ciudadana y trabajo comunitario en distintos sectores de la capital del país.

Este nuevo contingente, conformado por 321 mujeres y 159 hombres, apoyará los esfuerzos de la Policía Comunitaria, de Cuadrantes y de Vecindario, con el objetivo de aumentar la prevención a hechos delictivos.

Las funciones de estos nuevos auxiliares de Policía estarán dirigidas a apoyar las labores de vigilancia en espacios públicos como parques, estaciones de transporte, calles, ciclorrutas, entre otros, además de realizar control de acceso en eventos o espacios masivos.

Así mismo, prestarán servicio de orientación al ciudadano y apoyarán las actividades de prevención del delito, como también en caso de ser requerido, acompañarán patrullajes con unidades de policía profesional y cumplirán labores de pedagogía del Código Nacional de Convivencia.

Durante la ceremonia, el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, destacó el compromiso de estos jóvenes con la ciudad y reconoció de manera especial a las 49 madres que integran esta nueva generación de auxiliares.

“A estas 49 mamás que hoy inician su labor como auxiliares de Policía, les hago un reconocimiento especial. El hecho de que ustedes estén aquí es un acto de generosidad superior. Quiero que sepan que esos 49 niños pueden contar siempre con el apoyo tanto de la Policía como de la Alcaldía de Bogotá”, expresó Restrepo.

Asimismo, el funcionario agradeció a las familias por apoyar la vocación de servicio de estos jóvenes:

“Gracias por acompañarlos en este camino. Ustedes ahora son referentes para muchos ciudadanos que esperan una mejor ciudad. Su compromiso es clave para lograrlo”, agregó.

Los nuevos auxiliares, acompañados por sus familias durante el evento, expresaron orgullo y emoción por asumir esta labor al servicio de la ciudadanía. Para muchos, se trata no solo de un trabajo, sino de un proyecto de vida con impacto social.

La llegada de estos 470 uniformados hace parte de los esfuerzos por fortalecer la presencia institucional en los territorios, especialmente en zonas priorizadas por sus índices de inseguridad. Su labor será fundamental para prevenir el delito, aumentar la percepción de seguridad y consolidar la relación entre la comunidad y la fuerza pública.

Con esta incorporación, Bogotá da un nuevo paso en su estrategia de seguridad, avanzando hacia el objetivo de lograr una ciudad más tranquila, confiable y protegida para todos.