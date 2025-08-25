Bogotá giró primeros recursos a la Subred Centro Oriente para su operación

Foto: Secretaría de Salud.

Dando cumplimiento a lo anunciado al finalizar la medida de intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, el secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, informó el giro de $19.368 millones a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, recursos destinados a garantizar la continuidad de su operación.

“Este es el primer aporte que realizamos a la Subred Centro Oriente para asegurar su funcionamiento y contribuir a una mejor atención en salud para los bogotanos. Durante lo que resta del año realizaremos un esfuerzo adicional para inyectar más recursos, reafirmando así nuestro compromiso con la recuperación y fortalecimiento de esta Subred”, señaló Bermont.

Bermont también informó que, el pasado lunes 11 de agosto, volvió a sesionar la Junta Directiva de la Subred, en la que se presentó el estado actual de la entidad y se discutieron estrategias de choque para implementar en el corto plazo.

“En esta reunión participaron representantes de las Secretarías de Salud y de Hacienda, así como miembros de la comunidad y profesionales de la salud. Escuchar sus voces nos permitió conocer de primera mano el estado en que la Subred retornó al Distrito”, añadió el funcionario.

En la junta, se aprobó solicitarle a la gerencia de la entidad un análisis de costos y alcances de la auditoria forense, la cual permitirá conocer el estado actual de la Subred desde una perspectiva externa y cuyo diagnóstico apoyará la definición del plan de mejoramiento y acción.

Gracias a estas acciones, los habitantes de las localidades de San Cristóbal, Los Mártires, Santa Fe, Antonio Nariño, La Candelaria y Rafael Uribe Uribe podrán acceder a servicios de salud de calidad cerca de sus hogares.

Finalmente, el secretario reafirmó el compromiso de la Administración distrital de seguir fortaleciendo las subredes de salud, garantizando la estabilidad en la prestación de los servicios y la mejora continua en la atención a los ciudadanos.