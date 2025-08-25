    • Bogotá

    Cortes de luz este martes 26 de agosto de 2025 en Bogotá, Chía y Mosquera

    –(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este martes 26 de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Chía y Mosquera, Cundinamarca.


    Localidad de Chapinero

    Barrio Chapinero Central. De la calle 53 a calle 57 entre carrera 6 a carrera 11 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 05:00 p. m.

    Barrio Marly. De la carrera 6 a carrera 10 entre calle 50 a calle 54 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 05:00 p. m.

    Localidad de Kennedy

    Barrio Osorio III. De la calle 1 sur a calle 3 sur entre carrera 88 a carrera 90 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 05:30 p. m.

    Localidad de Puente Aranda

    Barrio Centro Industrial. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 12 a calle 18 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 05:30 p. m.

    Localidad de Santa Fe

    Barrio La Capuchina. De la calle 15 a calle 17 entre carrera 11 a carrera 13 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 05:00 p. m.

    Localidad de Teusaquillo

    Barrio Gran América. De la calle 22 a calle 24 entre carrera 30 a carrera 33 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 05:00 p. m.

    Localidad de Usaquén

    Barrio La Cita. De la carrera 1 a carrera 3 entre calle 166 a calle 168 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 05:00 p. m.

    Barrio Santa Barbara Occidental. Desde las 8:30 a. m. hasta las 05:00 p. m. De la carrera 22 a carrera 24 entre calle 122 a calle 123 –

    Localidad de Usme

    Barrio Centro Usme Urbano. De la calle 136 sur a calle 138 sur entre carrera 10 a carrera 14 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 03:30 p. m.

    Barrio La Fiscala Norte. De la calle 62 sur a calle 64 sur entre carrera 3 este a carrera 4 este – Desde las 8:00 a. m. hasta las 05:30 p. m.

    Barrio La Fiscala. De la carrera 1 este a carrera 3 este entre calle 63 sur a calle 65 sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 05:30 p. m.

    Municipios aledaños a Bogotá

    Chía

    De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 10 a calle 12. Desde las 8:15 a. m. hasta las 04:00 p. m.

    Mosquera

    Centro Logístico y Empresarial El Portal. Desde las 7:30 a. m. hasta las 05:30 p. m.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

    -Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    -Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    -Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    -Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    -En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

    Ariel Cabrera
