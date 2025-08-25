MinCulturas anunció la creación de la Escuela Taller del Amazonas

Foto: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes informó sobre la creación de la Escuela Taller del Amazonas: Saberes ancestrales para el futuro, una iniciativa que busca preservar los oficios tradicionales y fortalecer las economías culturales de la región. El proyecto se desarrolla en alianza con la Gobernación del Amazonas, las alcaldías de Leticia y Puerto Nariño, la asociación Muttevi, la Fundación Tropenbos y las comunidades amazónicas.

La ministra Yannai Kadamani Fonrodona explicó que el ministerio destinará $400 millones para infraestructura básica, materiales y el primer ciclo de formación. “Tendremos un espacio donado por la Sociedad de Activos Especiales para que se den procesos de artesanías amazónicas, transmisión de saberes y cocinas tradicionales, de modo que se construya un ambiente para un turismo cultural, popular, biocultural, sostenido y en armonía con el territorio», afirmó.

Esta nueva sede se suma a las 13 Escuelas Taller que ya existen en diferentes capitales, consolidando un enfoque renovado que impulsa la productividad, la memoria cultural y las economías comunitarias. Así el Programa Nacional de Escuelas Taller continúa su expansion, con una perspectiva que fortalece la identidad, la memoria y las prácticas ancestrales de las comunidades.

En el marco de la visita a Leticia, la ministra anunció una inversión de $1.500 millones en rutas bioculturales para promover el turismo cultural comunitario en el Amazonas y la Orinoquía. Dentro de esta estrategia se destacan $165 millones destinados a la creación de una ruta con los pueblos indígenas de La Chorrera, con la Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de La Chorrera (AZICATCH), que agrupa a 22 cabildos de los pueblos Uitoto, Bora, Okaina y Muinane. Actualmente se avanza en la caracterización de los lugares de interés turístico, para construir una ruta de base comunitaria que potencie el turismo sostenible y el fortalecimiento cultural.

Durante la jornada se firmó el Pacto por la Protección de la Bioculturalidad en la Amazonía, un compromiso entre el Ministerio, las autoridades locales y las comunidades indígenas para salvaguardar la diversidad cultural y biológica del territorio. El evento se llevó a cabo en el marco de la conclusión de la V Cumbre de Presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y reafirmó la importancia de la Amazonía como espacio vital para el presente y el futuro de la humanidad.

Con esta nueva Escuela Taller y las inversiones anunciadas, el Ministerio de las Culturas reafirma su compromiso de impulsar la sostenibilidad cultural, ambiental y social de la Amazonía, fortaleciendo las economías propias y garantizando la transmisión de saberes ancestrales a las nuevas generaciones.