Caen siete integrantes de la autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada

–Siete presuntos integrantes de las llamadas autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, más conocidos como los Pachencas, fueron capturados en una operación militar conjunta de tropas de la Segunda Brigada de la Ejercito, con apoyo de la Fuerza Aérea en la vereda Cherúa, del municipio de Ciénaga, Magdalena. También se logró la recuperación de dos menores de edad

Durante el combate, los criminales atacaron con drones a la tropa, resultando un soldado levemente herido, quien recibió atención inmediata y se encuentra fuera de peligro, informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

«Con este resultado, el Ejército reafirma su compromiso de proteger a la población y debilitar a los grupos armados organizados que afectan la seguridad en la Sierra Nevada», añadió.

— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) August 24, 2025