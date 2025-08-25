No hay evidencia de que disidencias de las Farc estén operando en Cundinamarca, afirma gobernador Jorge Emilio Rey tras captura de hermano de Iván Mordisco

–El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey negó que las disidencias de las Farc estén operando en el departamento por el hecho de haber sido capturado en zona rural del municipio cundinamarqués de El Peñón Luis Hernando Vera Fernández, alias ‘el mono Luis’, hermano del cabecilla alias ‘Iván Mordisco’.

El mandatario departamental afirmó que según los mismos reportes de inteligencia y las investigaciones que dieron lugar a la captura de este sujeto, a la fecha NO existe evidencia que relacione la presencia de alias “el mono Luis” en Cundinamarca con operaciones o actividades de disidencias en el departamento.

Más temprano que tarde caen. Capturamos a alias 'Mono Luis', hermano y hombre de confianza del narcoterrorista 'Mordisco', en un operativo realizado por @PoliciaColombia en el municipio de El Peñón, en Cundinamarca. Cuenta con más de 11 años de recorrido criminal con un… pic.twitter.com/MCcUF5RyXs — Mindefensa (@mindefensa) August 23, 2025

Sin embargo, Jorge Emilio Rey le pidió al comandante de la Policía y de la Sijin, así como al comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército que «redoblen esfuerzos por garantizar que este territorio se mantenga libre de presencia de GAOs (Grupos Armados Organizandos) como ha sido durante las últimas tres décadas.

El gobernador hizo un reconocimiento al trabajo de la Policia, de la Fiscalia y de las unidades de inteligencia de la Dijín y Dipol, que hicieron posible esta importante captura.

«Toda nuestra disposición está puesta al servicio de la defensa de Cundinamarca y de la tranquilidad de sus habitantes», precisó el mandatario.