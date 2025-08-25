Haga parte del embellecimiento del Centro Histórico de Bogotá ¡Inscríbase!

Foto: IDPC

El equipo de intervención de fachadas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), en el marco de la estrategia 1000 acciones en 1 día por Bogotá, liderada por la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), convoca a una jornada de embellecimiento de fachadas en dos tramos esenciales del Centro Histórico: la carrera 4.ª, entre la avenida Jiménez y la calle 12 B, y la avenida Jiménez, entre la carrera 8ª y la carrera 9ª.

Se trata de un sector de alto valor patrimonial, testigo de importantes procesos urbanos y con edificaciones que reflejan distintas etapas de la historia de la ciudad. Su relevancia radica no solo en su arquitectura y tránsito peatonal, sino también en su papel como conector entre espacios históricos, institucionales y comerciales del centro de Bogotá.

“1000 Acciones por Bogotá no es solo una cifra, es una apuesta colectiva por el cuidado, el reconocimiento y la apropiación del patrimonio bogotano. Cada brocha, cada mano voluntaria, será semilla de transformación. El patrimonio no se preserva únicamente en los museos, sino que vive y se fortalece en el corazón de quienes lo habitan y lo cuidan día a día. Cada acción suma, cada gesto cuenta, cada participante se convierte en guardián activo de la memoria urbana que nos define como comunidad”, comenta Mildred Tatiana Moreno, coordinadora del equipo de Fachadas del IDPC.

Esta jornada articula esfuerzos de tres sectores:

Sector público: el IDPC, en alianza con la Alcaldía Local de La Candelaria, lidera la planificación y asegura la calidad técnica de las intervenciones.

el IDPC, en alianza con la Alcaldía Local de La Candelaria, lidera la planificación y asegura la calidad técnica de las intervenciones. Sector privado: CAMACOL aporta experiencia constructiva, mientras que ANATO incorpora la dimensión turística vinculada al patrimonio.

CAMACOL aporta experiencia constructiva, mientras que ANATO incorpora la dimensión turística vinculada al patrimonio. Comunidad: voluntarios locales y ciudadanos trabajarán junto al Equipo de Intervención de Fachadas para combinar técnica profesional con compromiso por el cuidado del territorio.

Detalles de la intervención

Las labores se concentrarán en el primer piso de los inmuebles e incluirán:

Limpieza en seco y lijado de grafitis

Preparación de superficies y resanes

Aplicación de pintura vinílica en muros y zócalos

Limpieza en húmedo, lijado y aplicación de esmalte en carpinterías metálicas o de madera

Recogida de materiales y limpieza general del espacio público y del mobiliario urbano.

Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025

Hora: 8:00 a. m. – 12:30 m.

Punto de encuentro: Avenida Jiménez con carrera 4ª