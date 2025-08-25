Mindefensa definió estrategia para prevenir nuevos atentados terroristas en Cali

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció en Cali una estrategia para prevenir nuevos atentados terroristas. Se trata de la «Operación Sultana», con tres objetivos: El primero, cero atentados terroristas en esta región. El segundo, desmantelamiento de la estructura criminal ‘Jaime Martínez’, que debe ser llevada a su mínima expresión. Y el tercero, la transformación social y económica del territorio.

Las precisiones las hizo el ministro al término de un segundo consejo de seguridad que se realizó en Cali tras el ataque terrorista del jueves pasado, que dejó seis personas muertas y 79 heridos.

“Si fuimos capaces de blindar a Cali durante la COP16, lo podemos hacer permanentemente en esta ciudad”, afirmó el Sánchez al anunciar un incremento importante del pie de fuerza en el suroccidente del país.

El ministro dijo que junto con la Gobernación del Valle se evalúa la ubicación estratégica de un batallón de alta montaña, que permitirá controlar estructuras criminales, afectar corredores de movilidad ilícita y brindar ventajas tácticas para proteger a nuestros hombres.

Lo ocurrido en Cali, agregó el ministro, “nos reafirma en la convicción para avanzar con todo el ímpetu y no doblegarnos ante la adversidad. Aquí vamos a avanzar y vamos a doblegar el terrorismo. Ni Colombia ni su Fuerza Pública se doblegará ante el crimen», sostuvo.

«Sabemos que cada acción genera una reacción, pero estamos listos para enfrentar cualquier amenaza. Aquí estamos: más fuertes, más presentes y con toda la capacidad operativa para defender a la población», puntualizó.

El ministro Sánchez explicó que para neutralizar la amenaza terrorista la clave es la anticipación a los atentados. Para ello, pidió la ayuda de la comunidad y de los medios de comunicación. “La valiente comunidad capturó a los dos delincuentes que están en manos de la justicia, pero aún estamos investigando la red que tenían para volarse. Queremos motivar en todos los medios de comunicación una campaña contra el terrorismo, que pongamos mensajes todos los días en las redes sociales para que nos suministren información llamando al 107 o al 157″.

Y reiteró las recompensas que se ofrecen para capturar a los cabecillas de la estructura terrorista ‘Jaime Martínez’: hasta $3.284 millones de recompensa por alias ‘Marlon’, principal cabecilla de ese grupo criminal; hasta $1.641 millones por alias ‘Kevin’; y hasta $4.450 millones por alias ‘Mordisco’.

También anunció que el Bloque de Búsqueda se fortalecerá con capacidades tecnológicas y de Inteligencia, entre ellas nuevas capacidades para contrarrestar los ataques con drones, para lo cual ya se gestionaron recursos por $380 mil millones para todas las Fuerzas.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, por su parte, anunció la destinación de $120 mil millones para dotar tecnológicamente a la Fuerza Pública.

Destacó que estos recursos que les permitirán reforzar sus capacidades y trabajar articuladamente, junto a nosotros, en la protección de nuestra gente y el control del territorio.

«No nos van a doblegar: unidos, como institucionalidad, seguimos trabajando en nuestro compromiso firme de cuidar a los caleños y vallecaucanos con trabajo y tecnología», indicó.