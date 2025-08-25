Una trampa preparada con antelación mató a ocupantes del helicóptero de la Policía en Antioquia: Petro

–El presidente Gustavo Petro afirmó que la tragedia del helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, fue el resultado de «una trampa preparada por antelación», pues subrayó que «el lugar donde se posó la aeronave en lo alto de una colina ya había sido acondicionado desde días antes, quizás meses, con cilindros de explosivos enterrados bajo un metro en el subsuelo».

«Se trataba de una trampa preparada con antelación para destruir a las personas que se ubicarán allí», puntualizó el mandatario en una nota en su cuenta en X.

El jefe del estado estableció que «en medio del combate en tierra, la unidad policial tomó la decisión de hacerse precisamente en la altura más dominante de la zona. En eso consistía la trampa».

Explicó que en las acciones militares, es previsible que una fuerza tome los puntos dominantes para defenderse y atacar mejor, por la visibilidad que se adquiere, y la colina fatídica era el punto dominante

Agregó que «las presiones sobre la fuerza pública para llegar a esa zona, el gobernador presionaba y efectivamente se le cumplió p ej, y la guerra entre los grupos narcotraficantes por el control de los campos de hoja de coca, hacían previsible la llegada de un grupo enemigo al lugar».

Dijo igualmente que ya habían ocurrido ataques similares en esa misma región en los años anteriores a la fuerza pública y combates entre grupos enemigos con saldos altamente trágicos. En una ocasión mas de 30 mimitares muertos».

Ahondando en detalles, el presidente señaló que en el video tomado por uno de los integrantes de la policía, se ve con claridad como la fuerza policial toma la colina, y toma las posiciones de defensa correctamente. Allí ya habían trincheras construidas previamente.

«Es probable –continuó — que los atacantes del narco podían presuponer que un helicóptero aterrizaría allí, o podían interceptar las comunicaciones de la unidad policial».

«Cuando aterrizó el helicóptero, subrayó, la zona estaba libre de ataque. En el momento mismo de empezar a a evacuar, cuando los miembros de la policía ya iban a entrar al helicóptero en tierra, activaron las cargas explosivas. Los cilindros se proyectaron de la profundidad en que estaban y explotaron en la superficie».

Indicó que «la mayoría de miembros de la policía que ya rodeaban el helicóptero para subirse a él, murieron, incluido el subteniente que grababa toda la operación. El celular quedó como mudo testigo con la grabación hecha».

Advirtió que «la trampa era muy difícil de detectar y será parte de la experiencia de combate, para cumplir con compromisos que, para mí, marcan la necesidad de una discusión en toda Latinoamérica».

Destacó que los uniformados de la Policía murieron porque su misión era erradicar manualmente un cultivo de hoja de coca en la vereda del Toro de Amalfi. La presencia de hoja de coca en el bajo Cauca data de hace décadas, complementó.

Al respecto se refirió al gobierno de EE.UU y señaló que «busca que estos cultivos disminuyan para reducir la entrada de cocaína a su territorio. Nosotros buscamos disminuir los cultivos de Coca para que no se financie la existencia de grupos armados y se debiliten. Estos grupos existen desde antes de mi primer día de gobierno por la estrategia de hacer trizas la paz de Santos».

Añadió que buscó «hablar con ellos para que dejen la violencia y no me arrepiento. Nadie debe arrepentirse de buscar la paz. No se fortalecieron por mi esfuerzo de paz, sino por el aumento de consumo de cocaína en el mundo».

Advirtió que propuso la erradicación de cultivos de hoja de coca por sustitución voluntaria por parte del campesinado y pactada con ellos, «cediendo a la presión para adelantar la erradicación forzosa, que es mucho más peligrosa, y he pedido se haga solo en cultivos de tamaño industrial y no campesino, como el de Amalfi».

Aclaró que no se dispararon los cultivos de hoja de coca en su gobierno. «Santos los redujo a algo más de cien mil hectáreas y crecieron espectacularmente a 230.000 hectáreas en el gobierno Duque, hoy están en 250.000 hectáreas. Han crecido un poco por el incremento de consumo en Europa».

El presidente Petro destacó que la erradicación voluntaria ya tiene más de 8.000 familias campesinas comprometidas.

Y concluyó: «Lloro por las familias de los jóvenes sacrificados, se suman al más de millón de asesinados latinoamericanos en esta mal llamada » guerra contra las drogas», el mundo debe valorar este sacrificio de nuestro pueblo maravilloso que queda en soledad».

En otro trino, el presidente Gustavo Petro se refirió comentarios de «por medios y politiqueros desesperados por votos, traficando con la muerte», que han dicho que «no hemos hecho nada contra las fuerzas que delinquen en el bajo Cauca y nordeste de Antioquia» y para desvirtuarlos hizo la siguiente relación:

«Aquí pueden ver si es cierto:

-Desde noviembre de 2024 , se adelantan operaciones ofensivas sostenidas en Amalfi, Anorí, Segovia, Remedios, Cáceres y Tarazá, ante la presencia y confrontación de ELN, GAO-r Estructura 36 y Clan del Golfo.

-Estas estructuras convergen por el interés en las economías ilícitas de la minería ilegal en el cañón del río Porce, corredor estratégico de movilidad.

Despliegue y desarrollo:

– Ingreso de más de 300 hombres al área de operaciones.

– 5 bombardeos.

– Se ha afectado mando y control, economías ilícitas y dinámica criminal.

– Las estructuras se repliegan y desplazan bajo presión de la Fuerza Pública.

Operaciones ofensivas ejecutadas (28):

Segovia: 5

Remedios: 5

Anorí: 8

Amalfi: 6

Cáceres: 2

Tarazá: 2

Resultados Operacionales (más de 105 en 2025):

– Contra estructuras armadas:

5 menores recuperados

13 presentaciones voluntarias

11 sometimientos a la justicia

74 capturas

48 medios de comunicación incautados

4.181 municiones de diferentes calibres

19 armas cortas y 11 armas largas

15 artefactos explosivos neutralizados

2 granadas, 90 kilos de explosivos y 200 detonadores

– Contra minería ilegal:

5 operaciones

6 capturas

2 retroexcavadoras destruidas

7 motores neutralizados

132 galones de combustible incautados

– Otros logros:

3 combates

2 muertos en desarrollo de operaciones

3 depósitos ilegales neutralizados

7 campamentos destruidos

1 avión pequeño incautado

Conclusión:

-Las operaciones en el Nordeste Antioqueño y sur del Bajo Cauca han golpeado de manera contundente a las estructuras del ELN, GAO-r y Clan del Golfo, reduciendo su capacidad armada, logística y financiera, y debilitando su control sobre corredores estratégicos y comunidades.