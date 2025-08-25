Expresidente Álvaro Uribe en homenaje a Miguel Uribe Turbay: «Ni venganza ni falsa paz»

–Tal como lo había anunciado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez rindió un homenaje póstumo al asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Primero visitó su tumba en el Cementerio Central y luego, el sitio en el cual fue víctima del ataque sicarial que le costó la vida: el parque El Golfito del barrio Modelia en Bogotá. En el acto el exmandatario estuvo acompañado de los precandidatos de Centro Democrático María Fernanda Cabal y Andrés Guerra Hoyos.

Allí, en su discurso, Uribe Vélez proclamó: «Ni venganza ni falsa paz», que «quienes concurramos, no veamos aquí un lugar de venganza, tampoco de falsa paz» y que «aquí nos comprometamos a animar la fe en Colombia, que no puede quedar perdida. A estimular que germine la esperanza, que no puede estar rota».

Igualmente señaló: “Aquí, el asesino con droga, dinero y una cadena de autores intelectuales e instigadores nos privó de Miguel, quien con su sacrificio ganó la elección de inspirador eterno del pueblo libre de Colombia”.

Además, hizo estas precisiones:

Que en el paso por este lugar, Miguel inspire la seguridad para que algún día haya paz.

Que en el discurrir por este lugar, el alma quede acerada para contribuir en la construcción de un Estado con seguridad legítima y democrática.

Que, como lo reclamó Miguel, haya seguridad para que en las veredas, en los pueblos y en las ciudades de Colombia se pueda dormir con tranquilidad, sin la pesadilla de esperar el asalto del violento.

La seguridad que proteja la libertad para que se pueda emprender sin la condición de contar con el afecto o de sufrir la amenaza del desafecto del gobernante.

La seguridad que proteja el florecimiento de empresas para que el trabajador tenga la libertad de escoger entre muchas buenas opciones y no sea mercancía de trueque entre el Estado, la corrupción y la politiquería, ni esclavo de un único empleo precario por las pocas oportunidades que permite el neocomunismo.

Seguridad que proteja al joven de la esclavitud de la droga y le permita el acceso infinito al conocimiento, garantía final de su libertad.

Seguridad que proteja la expresión libre del ciudadano sin la censura del Gobierno ni el privilegio de sus favoritos.

Aquí el asesino con droga, dinero y una cadena de autores intelectuales e instigadores, nos privó de Miguel, que con su sacrificio ganó la elección de inspirador por siempre del pueblo libre de Colombia.

Desde El Golfito, Bogotá, Miguel Uribe. pic.twitter.com/P7DTvmixgg — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 23, 2025