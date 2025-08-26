ATENCION: Corte Constitucional advierte problemática estructural que ha ido forjando una crisis generalizada en el sistema de salud del país

–La Corte Constitucional informó que evaluó el cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo 2.º del Auto 2882 de 2023 al Ministerio de Salud. Sin embargo, no evidenció de manera clara cómo el Decreto 489 de 2024 contribuyó a mejorar el pago de los recursos en el sector a través del giro directo. Al contrario, se comprobó la existencia de múltiples alertas comunicadas por diferentes fuentes del sector, las cuales dan cuenta de una problemática estructural que ha ido forjando una crisis generalizada en el sistema de salud.

Por un lado, se determinó que no se ha culminado el pago de los recursos aprobados con ocasión del Acuerdo de Punto Final. La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, evidenció que, en el régimen contributivo, la Adres suscribió más de 1000 contratos de transacción, pero aun así no se ejecutaron los “$368 mil millones aprobados” referidos por la cartera de salud en el 2022. Al transcurrir aproximadamente un año y medio se pagó menos del 50 % del dinero mencionado.

En el régimen subsidiado, el Ministerio informó sobre el estado de las obligaciones pendientes, reportando pagos que disminuyeron la deuda. Se realizaron pagos en las vigencias de 2022, 2023 y 2024. Sin embargo, se concluyó que la información presentada era confusa, lo que impidió determinar con precisión el valor real pendiente de pago.

Adicionalmente, el Minsalud señaló que el sistema de monitoreo del abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos continúa en desarrollo y se implementará una herramienta informática que permita sistematizar la recepción de alertas por parte de los actores del sistema, así como diseñar un componente preventivo.

Por lo anterior, la Sala Especial declaró dos niveles de cumplimiento: (i) bajo en los subcomponentes del mecanismo para agilizar el desembolso de los recursos, el desarrollo del sistema de monitoreo del abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, el pago de los recursos aprobados con ocasión del Acuerdo de Punto Final y en la entrega de informes, ya que no se reportaron resultados y (ii) medio porque, en el saneamiento de la cartera del Acuerdo de Punto Final de las EPS del régimen subsidiado se adoptaron medidas que acreditan resultados.

Auto 1175 de 2025

M.P. José Fernando Reyes Cuartas

Glosario jurídico:

Acuerdo de Punto Final: es una norma mediante la cual se estableció que se pagarían a las EPS todos los valores pendientes con ocasión de la prestación de los referidos servicios y tecnologías en salud que se entregaron a la población hasta diciembre de 2019, con la intención de evitar la acumulación de nueva deuda a favor de las EPS y las IPS. En el siguiente enlace puede consultar en qué consiste el Acuerdo. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/COM/abece-acuerdo-punto-final.pdf

Giro directo: mecanismo a través del cual se reconocen recursos por concepto de UPC a las Entidades Promotoras de Salud del régimen contributivo y Entidades Obligadas a Compensar que presten servicios de salud y provean tecnologías en salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Administradora Recursos del General Seguridad Social en Salud. Así mismo, se aplicará a las EPS del régimen subsidiado frente a los recursos que perciban por los afiliados del régimen contributivo cuando proceda la medida. Igualmente, aplica a las EPS que voluntariamente se quieran acoger al mecanismo de giro directo.

Sistema de monitoreo del abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos: herramienta que permite identificar y hacer seguimiento a temas de interés relacionados con el abastecimiento de medicamentos en el país. Debe contener, entre otras, la generación de alertas tempranas frente a potenciales situaciones en las cuales, el mercado no provea en forma adecuada la demanda esperada.

Unidad de Pago por Capitación (UPC): es el valor que paga el Ministerio de Salud a las EPS por el aseguramiento en salud de cada colombiano. Con este valor se financian, en su mayoría, los servicios y tecnologías en salud cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud.

Actores del sector salud: los principales intervinientes en el sistema de salud son el Estado, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, las Entidades Promotoras de Salud (EPS), y las instituciones prestadoras de salud (IPS). También hacen parte las Entidades Territoriales, la Superintendencia Nacional de Salud y la Adres.

Flujo de recursos: entradas y salidas de dinero en el sistema de salud.