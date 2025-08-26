Aprehendidos 20 perros callejeros en Bosa tras reportes de mordeduras a personas

Aprehendidos perros callejeros en Bosa Bogotá tras reportes de mordeduras (Foto: Portal Bogotá)



Aquí sí pasa, en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se adelantan acciones por la protección animal. Fueron aprehendidos 20 perros callejeros en el sector de Potreritos, en la localidad de Bosa, tras reportes de mordeduras a ciudadanos. ¡Te contamos!

Los operativos se han realizado durante los últimos meses acompañados por jornadas de sensibilización y tenencia responsable con el apoyo de la Policía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Igualmente se adelantan brigadas de vacunación y evaluación de la salud de los animales de compañía en el sector.

Las acciones se originan en múltiples denuncias de la ciudadanía por casos de mordeduras a personas que se movilizaban por el sector.

“Los animales aprehendidos son evaluados en clínica y comportamiento por el equipo veterinario y etológico del Instituto para la toma de decisiones que garanticen su bienestar y protección, así como los de la ciudadanía del sector”, detalló Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

En la zona se han identificado animales que permanecen sueltos generando la problemática antes mencionada.