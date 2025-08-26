Cayeron ‘Los Tideo’, banda que usaba a menores de edad para vender drogas

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), lograron desarticular un grupo delincuencial conocido como ‘Los Tideo’, quienes comercializaban estupefacientes en los alrededores de entornos educativos de la localidad de Suba y Engativá, utilizando a menores de edad para su venta.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, que duró alrededor de un año, esta estructura delincuencial tenía rentas criminales de hasta 25 millones de pesos mensuales.

En la investigación fue necesario el despliegue de actividades como interceptaciones telefónicas, entrevistas, vigilancias y seguimientos, además de la participación de un agente en cubierto que evidenció las acciones delincuenciales de esta organización para la venta de los estupefacientes. Todas esas pruebas los llevaron a la cárcel.

Fue así como las autoridades lograron determinar que estas personas tenían dos puntos de expendio, una casa aledaña a varias instituciones educativas y el gimnasio al aire libre del parque El Laguito, lugares que acondicionaban para ocultar los alucinógenos en contadores, postes, tubos de aguas lluvia, árboles y máquinas de ejercicio, aprovechándose de la cercanía con la reserva natural humedal Juan Amarillo para ocultarse en la zona boscosa ante la presencia policial.

Además, las mujeres de esta organización y dos menores de edad eran quienes transportaban las sustancias estupefacientes desde la casa acopio (ubicada en la misma zona) hasta los puntos de expendio para evitar llamar la atención de los uniformados que patrullan el sector.

«El llamado también es a los padres de familia. A través del consumo de estupefacientes se dan estos reclutamientos y se desprenden otros delitos. Hay que estar atentos a comportamientos extraños de los menores, su relación con sustancias psicoactivas debe prender las alarmas de las familias y solicitar a las autoridades apoyo para su protección y cuidado», aseguró el Secretaría Distrital de Seguridad, César Restrepo.

En total fueron adelantadas 12 diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Suba y Engativá donde se materializaron las órdenes de captura por los delitos de tráfico de estupefacientes, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir. Les fueron hallados 13 kilos de marihuana, dinero en efectivo y un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Según lo reveló el comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, entre los capturados se encuentran sus cabecillas, alias El Duende y ‘Santi’ coordinadores de cada punto y eran quienes traían la droga (marihuana y cocaína) para almacenarla en una de las residencias. También, se encuentran alias Paraco y ‘Fercho’ encargados de utilizar armas de fuego y cortopunzantes para mantener el control de la zona y amedrentar a los habitantes de la localidad para evitar ser denunciados.

Una vez todos los delincuentes fueron identificados se observó que reúnen más de 50 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), por los delitos de concierto para delinquir, hurto, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

