Gobierno nacional refuerza seguridad de precandidatos y congresistas en ejercicio de cara a las elecciones de 2026

–El ministro del Interior, Armando Benedetti, lideró la cuarta sesión del Comité de Revisión de Medidas de Protección Electoral (CORMPE), con el objetivo de fortalecer las garantías de seguridad para congresistas en ejercicio y precandidatos presidenciales que participarán en las elecciones del año 2026.

El jefe de la cartera política destacó el esfuerzo coordinado entre distintas entidades del Gobierno nacional para garantizar la integridad de los actores políticos.

“Hoy en día, hay 194 personas bajo protección de la UNP, 326 policías asignados, 32 vehículos convencionales, 75 vehículos blindados y 56 chalecos de protección. Todo esto se ha logrado gracias a un esfuerzo importante del Gobierno nacional, la cúpula militar y la dirección de la Policía. Lo más importante en este proceso electoral es asegurar que existan garantías reales para todos los participantes”, señaló el ministro del Interior.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, subrayó las acciones adoptadas desde su cartera para respaldar este proceso democrático.

“Como parte de nuestra responsabilidad de garantizar el ejercicio democrático en nuestro Estado Social de Derecho, y en coordinación con la UNP, incrementamos significativamente la capacidad de protección. «Duplicamos el personal destinado a la protección de los candidatos (pasamos de 229 a 520 entre personal de la Policía y de la UNP y desplegamos 6.351 policías y 96 pelotones del Ejército para garantizar la seguridad en las regiones», precisó Sánchez.

«Nuestra misión es defender la democracia y proteger a quienes participan en ella», subrayó.

Señaló igualmente que en 24 departamentos se han realizado jornadas de precampaña sin contratiempos. Para ello, se han desplegado 6.351 policías adicionales a los esquemas individuales de seguridad, y movilizado 96 pelotones, equivalentes a 3.000 hombres y mujeres del Ejército Nacional, para garantizar la seguridad.