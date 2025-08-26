Petro plantea cambiar modelo neoliberal de privatización de carreteras y terminar sistema de concesiones

–El presidente Gustavo Petro afirmó que el país debe cambiar el modelo neoliberal de privatización de carreteras, acabando el sistema de concesiones para que «la carretera sea pública, verdaderamente pública” y en este contexto, señaló, las concesiones viales que finalicen no serán prorrogadas, sino que revertirán a la Nación.

El primer mandatario afirmó que los peajes deben destinarse solo al mantenimiento y que la Nación, con recursos públicos, asuma la sostenibilidad de las vías.

Al respecto, señaló que ha ordenado auditorías para revisar los contratos y la cantidad de peajes, con el fin de estudiar si es posible reducir costos o incluso levantar algunos de ellos, como sucede en Europa.

Los pronunciamientos los hizo el jefe del Estado desde el municipio de Palestina, Caldas, durante el lanzamiento de la licitación del Aeropuerto del Cafe, Aerocafé, donde impartió instrucciones a los funcionarios del Ministerio de Transporte, incluyendo a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como entidad adscrita, para evaluar si “la nación puede sostener el mantenimiento de las carreteras con recursos propios», pero, eso sí, que «no que se nos dañen en nuestras manos».

Aclaró el mandatario que “es una equivocación cuando pensamos que el flujo (de sostenimiento para este tipo de infraestructuras) que sale del peaje es lo que paga la obra, eso sólo paga el mantenimiento. Por eso, es posible, haciendo bien las cuentas, en determinadas vías, no en todas –que varias de estas vías ya construidas–, puedan pasar a manos del Estado (al Instituto Nacional de Vías) y se puedan disminuir los costos de peaje ya sin beneficio particular”.

En ese sentido, el presidente Gustavo Petro expresó su inquietud por el mantenimiento de estas vías, ya que esta es “la debilidad del asunto, debe haber un departamento de mantenimiento eficaz en el Ministerio del Transporte, para que no se nos llenen de huecos –como sucede en Bogotá, por hacer tanto TransMilenio–. Entonces, aquí las troncales se pueden deteriorar si no tenemos una fuerte unidad de mantenimiento vial”.

Invitó al sector de los transportadores y a la ciudadanía local crear comités y hacerse parte en los estudios, “que miren los datos, los números, y nos acompañen en la toma de decisiones, porque lo que yo sí soñaría, como pasa en algunos lugares de Europa, cuando revierten las concesiones, es levantar los peajes y que la carretera sea pública, verdaderamente pública”.

De esa forma, el presidente dijo que el país se enfrenta a un reto: “Dar ese salto y cambiar el modelo neoliberal de privatización de carreteras, que hasta ahora ha sido la solución. Por hacer esas carreteras con tan alto nivel de ganancia, es que no se hacen las carreteras de la Paz que son tan necesarias en tantas regiones”.

Ordenó a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, acelerar el programa de Vías Campesinas y exhortó a las juntas de Acción Comunal, las asociaciones campesinas contribuir con su intervención para “tratar que, entonces, la pirámide (de privatización de la infraestructura vial) se invierta”.