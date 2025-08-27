A juicio los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, por el megasaqueo de la UNGRD

–La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en sesión extraordinaria realizada en la capital del Meta, resolvió acusar a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes Iván Leónidas Name Vásquez (en la foto) y Andrés David Calle Aguas, respectivamente, por su presunta implicación en el megasaqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

Los dos congresistas serán enjuiciados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.

Name Vásquez y Calle Aguas son investigados por presuntamente recibir dinero proveniente de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) a cambio de favorecer la aprobación de proyectos en trámite en el legislativo.

Luego de una labor investigativa que incluye declaraciones y pruebas técnicas, la Sala consideró que hay indicios suficientes para llevar a juicio a los procesados.

La Corte Suprema recuerda que, mediante decisión del 7 de mayo, la Sala ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para ambos procesados, medida que cumplen en la cárcel La Picota de Bogotá

Si la acusación queda en firme, el caso será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia para el desarrollo del juicio correspondiente.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González Merchán, en ejercicio de su cargo, habría ordenado al entonces director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, orientar la contratación en la entidad en beneficio del expresidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, para que impulsaran en el Congreso de la República la aprobación de proyectos que tramitaba el Gobierno Nacional.

Posteriormente, González Merchán impartió instrucciones al exdirector de la UNGRD para que, a cambio de contratación, se comprometiera a entregarles dinero en efectivo a los dos congresistas, que saldría de una orden de proveeduría que contemplaba el abastecimiento de carrotanques para las comunidades de La Guajira.

Dichas coimas se materializaron en octubre del mismo año. Con la intermediación de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, se le hicieron llegar 3.000 millones de pesos al congresista Name Vásquez en Bogotá. Por su parte, Pinilla Álvarez se trasladó a Montería (Córdoba) y le entregó 1.000 millones de pesos al representante Calle Aguas.