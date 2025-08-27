    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 27 de agosto de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 27 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 7907 – La 5ta 1 – Tarde 0634 – La 5ta 2

    Culona
    Día 0098 – Noche

    Astro Sol
    1470 – Signo Cáncer

    Pijao de Oro
    9879 – La 5ta 4

    Paisita
    Día 0475 – La 5ta 5 – Noche 3865

    Chontico
    Día 3386 – La 5ta 9 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 4564 – La 5ta 5 – Noche

    Sinuano
    Día 0666 – La 5ta 0 – Noche

    Cash Three
    Día 056 – Noche

    Play Four
    Día 0091 – Noche

    Samán
    Día 4300

    Caribeña
    Día 5352 – La 5ta 0 – Noche

    Motilón
    Tarde 0375 – La 5ta 8 – Noche

    Fantástica
    Día 4256 – La 5ta 3 – Noche

    Antioqueñita
    Día 1101 – La 5ta 9 – Tarde 9067 – La 5ta 7

    Ariel Cabrera
