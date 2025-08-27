Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 27 de agosto de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 27 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 7907 – La 5ta 1 – Tarde 0634 – La 5ta 2
Culona
Día 0098 – Noche
Astro Sol
1470 – Signo Cáncer
Pijao de Oro
9879 – La 5ta 4
Paisita
Día 0475 – La 5ta 5 – Noche 3865
Chontico
Día 3386 – La 5ta 9 – Noche
Cafeterito
Tarde 4564 – La 5ta 5 – Noche
Sinuano
Día 0666 – La 5ta 0 – Noche
Cash Three
Día 056 – Noche
Play Four
Día 0091 – Noche
Samán
Día 4300
Caribeña
Día 5352 – La 5ta 0 – Noche
Motilón
Tarde 0375 – La 5ta 8 – Noche
Fantástica
Día 4256 – La 5ta 3 – Noche
Antioqueñita
Día 1101 – La 5ta 9 – Tarde 9067 – La 5ta 7