Cruz Roja lanza campaña de vacunación contra el VPH con descuentos especiales

Foto: Cruz Roja Bogotá

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la Infección de Transmisión Sexual (ITS) más común en el mundo, pues se estima que más del 80% de las personas sexualmente activas contraerá el VPH en algún momento de su vida. Ante esto, la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá (CRCSCB) inicia su campaña de vacunación #DecidePrevenir y ofrece la vacuna nonavalente, con un descuento especial hasta el próximo 20 de septiembre del 2025.

El Virus del Papiloma Humano

El VPH es un grupo de virus que se transmiten por vía sexual o por contacto piel a piel; y aunque en la mayoría de los casos no causa problemas de salud puede provocar afecciones como verrugas genitales que suelen aparecer como pequeños bultos o grupos de bultos en la zona genital, con diversas formas y tamaños.

Además, este virus se relaciona con el 90% de los casos de cáncer de cuello uterino y ano, 70% de los cánceres de vagina y vulva, 60% de los cánceres de pene y casos de cáncer de orofaringe y cabeza y cuello. Aunque existen más de 240 cepas de VPH, son los serotipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, aquellos con mayor riesgo oncológico.

Campaña #DecidePrevenir

La mejor manera de prevenir la infección por VPH, es el uso de preservativo en todas las relaciones sexuales y completar el esquema de vacunación. Para esto, la Institución cuenta con disponibilidad de la vacuna Gardasil Nonavalente, un biológico que no está incluido en el Plan Ampliado de Inmunización (PAI) y que protege contra las 9 cepas de alto riesgo de cáncer.

Esta vacuna es recomendada para hombres y mujeres, desde los 9 hasta los 45 años de edad, y se debe aplicar en tres dosis, la primera, en la fecha elegida; la segunda, a los dos meses de la primera dosis; y la tercera, a los seis meses de la primera dosis.

En el marco de la campaña de concientización #DecidePrevenir, esta vacuna se ofrecerá con un descuento especial por campaña y tendrá un valor de $640.800, desde el 20 de agosto al 20 de septiembre, y estará disponible en todos los puntos de vacunación de la CRCSCB ubicados en los centros comerciales Andino, Unicentro y Plaza de las Américas, así como en las centrales de urgencias S.A.M.U. Avenida 68, S.A.M.U. Alquería y S.A.M.U. Calle 134 y en la Clínica Universidad de la Sabana en Chía.

Para más información sobre la vacuna contra el VPH y conocer los horarios de los puntos de vacunación, las personas pueden visitar la página web www.cruzrojabogota.org.co/virus-papiloma-humano.