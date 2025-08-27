Adolescente que asesinó a Miguel Uribe fue condenado a 7 años en centro de atención especializada

—Tras valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía y la aceptación voluntaria de cargos hecha durante la audiencia de acusación, un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) «sancionó 7 años privado de la libertad en un centro de atención especializada» al menor de edad que disparó contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio, en el occidente de Bogotá y que murió siete días después.

El proceso que concluyó con la sanción se adelantó de acuerdo con los parámetros definidos en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes debido a que «Tianz», como se le conoce, apenas tiene 15 años, hecho por el cual durante el tiempo que estará privado de la libertad será sometido a un proceso de resocialización.

La Fiscalía destacó que durante la audiencia de acusación realizada el pasado 4 de agosto, el joven aceptó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Añadió que en el curso de la investigación se conoció que el joven fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado. En ese sentido, fue citado al barrio Modelia y a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi. Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito donde la víctima participaba en una concentración política y le disparó.

En la huida por las calles del sector, el adolescente fue interceptado por integrantes del esquema de seguridad del precandidato, y puesto a disposición de las autoridades para su judicialización.

La sanción conocida es en primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

Víctor Mosquera Marín, el abogado del senador y precandidato asesinado, reaccionó al fallo judicial en un trino reconociendo que «bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses».

«Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo», agregó el jurista, sin ahondar en el tema.