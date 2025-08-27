Petro destaca entrega de alias «Kevin», segundo cabecilla de disidencias de las Farc Carlos Patiño en el Micay

–La presión sostenida de la «Operación Perseo» en el Cañón del Micay produjo uno de los resultados más estratégicos: la entrega de Anderson Andrey Vargas Sun, alias ‘Kevin’, cabecilla principal del grupo criminal Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, afirmó el presidente Gustavo Petro en su cuenta en X.

Además señala que «un número aun no determinado del grupo armado privado de Iván Mordisco en el Guaviare», cayó en combate con el Ejército y denunció que estas disidencias de las Farc «mandaron campesinos a rodear al ejército para evitar su persecución. «Que triste ver un campesinado al servicio de la mafia, sus verdugos en Colombia», lamentó el jefe del Estado.

«Alias Kevin con 16 años en esa estructura, este era un objetivo de alto valor con una recompensa de hasta $1.641 millones de pesos. La entrega se produjo en zona rural del Cauca a tropas del Ejército Nacional recuperándose un fusil Tavor 5.56mm», detalla el mandatario.

Igualmente, destacó que la columna Dagoberto Ramos de Iván Mordisco, perdió por incautación 8 toneladas de canabis.

En su nota, el presidente Gustavo Petro hace una reseña del criminal que se entregó:

Prontuario delictivo de alias ‘Kevin 2025’:

•08 de enero de 2025: hostigamiento contra unidades BADRA10 en Balboa (Cauca) con empleo de fusilería.

•15 de enero de 2025: acción terrorista contra el Ejército en la vereda La Ceiba, corregimiento El Plateado (Argelia, Cauca), usando drones con explosivos.

•18 de enero de 2025: acción terrorista contra tropas del Ejército en el sector El Lavadero (Argelia, Cauca), con drones cargados de explosivos, dejando un soldado profesional herido.

•22 de enero de 2025: ataque contra unidades mecanizadas del Ejército y Policía Nacional en El Plateado (Cauca), mediante activación de artefactos explosivos improvisados (AEI) en un eje vial.

•28 de enero de 2025: atentado contra tropas del BAFUR3 en el barrio 7 de Agosto, corregimiento El Plateado (Argelia, Cauca), con activación de AEI.

•09 de febrero de 2025: dirigió el lanzamiento de tres AEI mediante drones contra unidades ubicadas en el CGTO El Plateado (Argelia, Cauca).

•06 de marzo de 2025: promovió una asonada en El Plateado (Cauca), instrumentalizando y constreñiendo a la población civil para enfrentar a la Fuerza Pública.

El presidente Gustavo Petro también resalta el «impacto estratégico» de esta captura:

La salida de alias Kevin desarticula los subsistemas político, logístico, armado y de control territorial del frente criminal ‘Carlos Patiño’, y rompe el enlace directo con alias ‘Mordisco’. Este debilitamiento abre una oportunidad para disputar el control estratégico del Cañón del Micay y genera un efecto comunicacional favorable a la Fuerza Pública, demostrando que la presión militar induce la rendición de cabecillas.

Además, reduce la cohesión del Bloque Occidental, limita la obtención de recursos logísticos y financieros, golpea sus redes de inteligencia y merma la capacidad de expansión territorial y de organización de masas en el Cauca.

Con este resultado se consolida un retroceso significativo en las intenciones del grupo criminal, afectando sus vínculos con carteles, su consecución de armas y explosivos, y debilitando sus capacidades para sostener la violencia en la región, concluye el jefe del Estado.