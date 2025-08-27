Régimen venezolano liberó a 5 colombianos que capturó en la frontera, 4 de ellos exintegrantes de las Farc

–Cinco ciudadanos colombianos que habían sido detenidos el 14 de agosto en la zona fronteriza, fueron dejados en libertad por el régimen de Nicolás Maduro. Entre los liberados se encuentran cuatro firmantes del acuerdo de paz con las Farc y un funcionario de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

En un comunicado esta entidad indicó que su captura se había producido en el puente José Antonio Páez, que conecta la ciudad colombiana de Arauca con la localidad venezolana de El Amparo, pero no precisa los motivos.

Los ciudadanos colombianos, que fueron recibidos en el puente Atanasio Girardot, que conecta el departamento colombiano Norte de Santander con el estado venezolano Táchira, son:

-Diana Viloria Blanco: firmante de paz y delegada del Consejo Nacional de Reincorporación

-Mayiled Bustos Perdomo, Omar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas: excombatientes de las Farc y escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección

-Camilo Vanegas Otálora: contratista de la ARN y miembro del equipo técnico del partido Comunes.

La ARN señala que todas las personas se encuentran en buen estado de salud, según la información oficial. Los escoltas recibieron de vuelta sus armas de dotación tras ser liberados.