Trabajo sí hay: 60 vacantes para operativos, logísticos y comerciales este  28 agosto

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 60 vacantes laborales para operarios operativos, logísticos y comerciales con ‘Talento Capital’. Postúlate de manera presencial en el Centro Comercial Metrópolis este jueves 28 de agosto de 2025 a la convocatoria de Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Aplica con tu hoja de vida actualiza. ¡Conoce los detalles aquí y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas, los capitalinos y las capitalinas que buscan empleo en Bogotá.

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ en Bogotá, este jueves 28 de agosto

¿Quieres trabajar como operario operativo, logístico o comercial? Te invitamos a esta convocatoria virtual de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en alianza con Eficacia S.A.S. que ofrecen 60 vacantes para jóvenes con formación desde bachilleres.

Asiste si vives en las localidades de Suba, Engativá o Barrios Unidos este jueves 28 de agosto.

Requisitos y detalles de la convocatoria:

Contrato: Indefinido.

Nivel educativo: Bachiller.

Fecha: Jueves 28 de agosto de 2025.

Horario: 8:30 a. m. a 12:30 m.

Lugar: Centro Comercial Metrópolis, ubicado en la carrera 68 #75A-50.

Confirma tu asistencia diligenciando en formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), haciendo clic aquí.

No olvides llevar tu hoja de vida impresa y documento de identidad.

Conoce detalles de la convocatoria de ‘Talento Capital’ disponible este jueves 38 de agosto, en la siguiente pieza gráfica de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE):