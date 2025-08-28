Iván Cepeda arranca campaña presidencial a punta de denuncias penales contra Álvaro Uribe, sus hijos e Iván Duque

–Con una nueva denuncia penal contra el expresidente Álvaro Uribe, en la que incluyó a sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, y otra contra el expresidente Iván Duque Márquez, pero por un motivo diferente, inició su campaña presidencial el senador de Pacto Histórico Iván Cepeda.

La denuncia en contra del exmandatario y sus dos vástagos también involucró a Gabriel Vallejo, actual director del Partido Centro Democrático, todos ellos por los presuntos delitos de calumnia agravada, injuria agravada, hostigamiento agravado y amenazas.

En lo que respecta al expresidente Duque, la denuncia penal es por «presunta apología al genocidio (artículo 102 del Código Penal)» esto por haberse reunido el pasado lunes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pues con ello, afirma Cepeda, «estaría justificando o pretendiendo amparar la práctica genocida contra el pueblo palestino, perpetrada» por el mandamás del pueblo israelí.

#NoticiaW | El senador y precandidato Iván Cepeda (@IvanCepedaCast) anunció que denunciará penalmente al expresidente Iván Duque por "apología al genocidio del pueblo palestino" tras su reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. pic.twitter.com/jVJn90Tj8S — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 27, 2025

La denuncia contra el expresidente Uribe Vélez y sus hijos Tomás y Jerónimo, Cepeda la sustenta con los representantes de víctimas Reinaldo Villalba Vargas, Miguel Ángel Del Río Malo y Juan David León Quiroga.

Afirman que «durante las últimas semanas y, con ocasión de la decisión adoptada por el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, se ha desplegado una campaña sistemática de persecución y difamación que atenta contra nuestra integridad moral, así como contra nuestros derechos a la vida y a la integridad personal».

Agregó que «para ello, junto con líderes, militantes y simpatizantes de Uribe Vélez y de esa colectividad política, han hecho publicaciones en redes sociales, declaraciones en medios de comunicación y campañas de descrédito fuera del país en las que, incluso, se nos endilga falazmente la comisión de conductas punibles».

De manera temeraria, han acusado falsamente a Iván Cepeda Castro de “máximo jefe político de Farc”, “el Perfecto Camarada de las Farc”, “determinador político del narcotráfico”, entre otros señalamientos mendaces y calumniosos, que tienen por propósito afectar su reputación, poniendo en alto riesgo su seguridad.

Esta estrategia mediática, coincide con la operación fraudulenta perpetrada por el abogado Diego Cadena, en la que ha intentado relacionar falsamente a Iván Cepeda Castro y a Miguel Ángel Del Río Malo con el narcotráfico, y con una demanda interpuesta ante el Consejo de Estado, con copia a la Corte Suprema de Justicia, en contra de Iván Cepeda Castro, en la que se le acusa falazmente de “lavado de activos provenientes del narcotráfico”, y en la que fue suplantado el abogado Óscar Armando Díaz Campos.