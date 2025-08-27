Así se construye megapuente que da continuidad al viaducto Metro en av. Caracas

Con corte al 6 de agosto de 2025 la Línea 1 del metro ya alcanzó una ejecución del 60%. La actividad se evidencia prácticamente a lo largo de los cerca de 24 kilómetros del trazado, y en algunos puntos sorprende la magnitud de las intervenciones, como la que se adelanta en la calle 26 con avenida Caracas en el centro de Bogotá, donde se construye un gigantesco puente de voladizos sucesivos, que le dará continuidad al viaducto en este importante punto.

Se trata de una megaobra que es todo un reto de ingeniería, debido a que en comparación con otros tramos del viaducto en este punto la distancia entre las columnas de la calle 24b y la calle 26 superan los 215 metros de largo, que serán unidos por este gigantesco puente construido bajo voladizos sucesivos, para darle continuidad al viaducto en sentido sur a norte.

Por si fuera poco, esta estructura se levanta sobre el paso a desnivel de la avenida Caracas que conecta a la ciudad en sentido occidente a oriente, dándole a la ciudad un nuevo punto de referencia como ocurrirá en el sector de El Pulpo, en la avenida 68 con avenida Primero de Mayo, o en la calle 72 con avenida Caracas, cuando la Línea 1 del Metro de Bogotá comience su operación comercial en el año 2028.

Este puente, que completará el nodo de movilidad en el que se convertirá la calle 26 (pues aquí confluirán la estación 13 de la Línea 1 del Metro de Bogotá, la Estación Calle 26 de TransMilenio y en el futuro cercano el Regiotram de occidente), será construido mediante el proceso de dovelas sucesivas en el que los tableros de la estructura (conocidos como dovelas) avanzan sosteniéndose del tramo anterior evitando la instalación de andamios, y lo más importante sin alterar en ningún momento la movilidad en la avenida Caracas en ningún sentido.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), este sistema constructivo de puentes responde a la necesidad de ejecutar la obra sin requerir columnas intermedias, lo que minimiza el impacto sobre el tráfico existente, reduce las afectaciones al entorno urbano y disminuye las interferencias con el sistema TransMilenio.

Este mismo sistema de la calle 26 fue utilizado en el puente norte de El Pulpo, que fue entregado a la ciudad en junio del 2024, y actualmente se utiliza en la construcción del puente sur en este mismo punto del suroccidente como obras complementarias de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

El nuevo puente tendrá una longitud total de 215 metros y estará conformado por 40 dovelas, 2 dovelas cero (centrales) y 3 dovelas de cierre, que sostendrán la estructura. Y para su construcción se utilizarán 2 máquinas conocidas como carros de avance, que son equipos especializados que permiten levantar segmento por segmento de la estructura, sin necesidad de contar con apoyos en el suelo. Se estima que su construcción tomará un año, y cuando esté listo el espacio libre entre las columnas del viaducto (conocido técnicamente como luz) será de 100 metros a cada costado.

A continuación, piezas gráficas de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) sobre el megapuente de la avenida Caracas con calle 26:

Sobre las dovelas cero se montará el sistema de carros de avance, lo que permitirá construir las otras dovelas directamente en su posición final.

Esta actividad se realiza simétricamente en ambos costados del puente, donde finalmente se construirán las dovelas de cierre que le darán estabilidad a la estructura.

Finalmente, se instalarán los paneles del puente, las barandas, los rieles del viaducto, la señalización y los demás elementos funcionales para ponerlo al servicio de la ciudadanía.