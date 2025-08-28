Alcaldía de Los Mártires fortalece el cuidado ambiental en el Canal Comuneros

Foto:Alcaldía Local de Los Mártires

La Alcaldía Local de Los Mártires, en articulación con diferentes entidades Distritales, realizó una jornada de limpieza y abordaje integral en el Canal Comuneros, como parte de las acciones de recuperación y mantenimiento derivadas de la acción popular vigente sobre este sector.

Durante la actividad contaron con el apoyo de Aguas de Bogotá, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de Seguridad, la Policía Nacional, el Acueducto de Bogotá y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.

La Secretaría Distrital de Seguridad y Policía Nacional acompañaron la jornada garantizando condiciones de seguridad para el equipo interinstitucional y la comunidad.

En el interior de la estructura de la estación de TransMilenio se identificó un cambuche estructurado que contenía ropa, una cama y un gato, situación que fue abordada de manera integral por los equipos de apoyo social y de seguridad.

Con este tipo de jornadas, la Alcaldía Local de Los Mártires reafirma su compromiso con el bienestar de los barrios Veraguas y Ricaurte, y siguen trabajando de la mano con las entidades distritales y la comunidad para recuperar y mantener en buen estado el Canal Comuneros.