Con el IDCBIS, Bogotá se consolida como referente regional en biotecnología

Foto: Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología Innovación en Salud

Con El Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud se ha posicionado como un referente en la región por sus avances en investigación aplicada, biomedicina y desarrollo tecnológico al servicio de la salud pública, aportando soluciones concretas a Bogotá, a Colombia y a Latinoamérica.

Desde su creación, el IDCBIS ha liderado procesos de alto impacto como la consolidación del Banco Distrital de Sangre más moderno del país, el fortalecimiento del Banco Público de Cordón Umbilical, único en su tipo en Colombia y pionero en América Latina, y la Unidad de Medicina Regenerativa, que avanza en terapias celulares innovadoras para tratar enfermedades de alto costo.

Asimismo, el Instituto ha desarrollado proyectos de investigación que integran inteligencia artificial y biotecnología para optimizar diagnósticos, mejorar la trazabilidad en procesos de donación y fortalecer la capacidad de Bogotá frente a emergencias en salud.

Estos avances han permitido que Bogotá no solo responda a necesidades locales, sino que se proyecte como un centro de referencia científico regional.

“El IDCBIS es la prueba de que desde lo público se pueden generar procesos de investigación y desarrollo con impacto real en la vida de las personas. Nuestro compromiso es seguir aportando ciencia y biotecnología para mejorar la salud de Bogotá, de Colombia y de la región”, aseguró Gustavo Salguero, director del IDCBIS.

Con proyectos en alianza con universidades, hospitales, centros de investigación nacionales e internacionales, el IDCBIS impulsa una agenda científica que no solo responde a las necesidades actuales del sistema de salud, sino que prepara al Distrito frente a los retos futuros en innovación, trasplantes, biomedicina y atención en emergencias.

De esta manera, el IDCBIS reafirma su papel como un actor estratégico para la transformación del sistema de salud, consolidando a Bogotá como un epicentro de conocimiento, innovación y esperanza.