Cortes de luz este viernes 29 de agosto de 2025 en Bogotá, Funza, Chía, Tocancipá y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este viernes 29 de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza, Chía, Tocancipá y Zipaquirá, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio Escocia. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 56 sur a calle 58 sur – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Chapinero Norte. De la calle 62 a calle 64 entre carrera 12 a carrera 15 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio El Chicó. De la calle 91 a calle 93 entre carrera 11 a carrera 13 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio La Cabrera. De la calle 84 a calle 87 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 4:30 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio El Peñón del Cortijo. De la calle 64 sur a calle 66 sur entre carrera 21 a carrera 23 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio El Chanco I. De la carrera 122 a carrera 124 entre calle 14 a calle 16 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio Paloquemao. De la carrera 26 a carrera 28 entre calle 16 a calle 18 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Aguas Claras. De la carrera 21 Este a carrera 23 Este entre calle 11 sur a calle 13 sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Los Laureles I. De la calle 8 sur a calle 10 sur entre carrera 19 Este a carrera 21 Este – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Veracruz. De la calle 14 a calle 17 entre carrera 3 a carrera 5 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Julio Flórez. De la calle 102 a calle 104 entre carrera 66 a carrera 68 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio Santa Rosa. De la calle 111 a calle 113 entre carrera 69 a carrera 71 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Tunjuelito

Barrio El Carmen. De la calle 48 sur a calle 50 sur entre carrera 25 a carrera 27 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio La Calleja. De la carrera 15 a carrera 17 entre calle 126 a calle 128 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Usme

Barrio La Regadera. Vereda El Destino – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Municipio de Funza

Municipio de Funza. Vereda Florida – Desde las 9:30 a. m. hasta las 2:30 p. m.

Municipio de Chía

Municipio de Chía. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 0 a carrera 2 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipio de Tocancipá

Municipio de Tocancipá. Veredas La Fuente y El Porvenir – Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipio de Zipaquirá

Municipio de Zipaquirá. Vereda San Jorge – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.