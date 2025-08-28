Estos son los más buscados en Ciudad Bolívar: hasta 20 millones de recompensa

Imagen: Policía de Bogotá

La Policía de Bogotá ofrece hasta 20 millones de pesos de recompensa a los ciudadanos que brinden información que permita dar con la captura de cada una de estas personas, quienes ya cuentan con orden de captura.

La Policía garantiza absoluta reserva para las personas que suministren información sobre el paradero de estas personas.

Quienes tengan información pueden comunicarse a la línea segura 3058143837 o al correo electrónico mebog.sijin-vida@policia.gov.co

Las autoridades invitan a la comunidad en general a avisar a la Policía para frenar cualquier tipo de delito que atente contra la seguridad y la convivencia de los ciudadanos.

A continuación, el cartel de la Policía con el nombre de los más buscados por distintos delitos en Bogotá: