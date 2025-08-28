Bogotá vive el Mes Mayor celebrando los centenarios de personas mayores

Foto: Secretaría de Integración Social

Durante el Mes del Envejecimiento y la Vejez, que se conmemora cada año en agosto por medio del Acuerdo 564 de 2014 del Concejo de Bogotá, es tradición llevar serenatas a personas que tienen 100 años o más a sus casas, una acción que se realiza desde la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) en articulación con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y el Consejo Distrital de Sabios y Sabias.

“¿Que por qué he durado tantos años? Porque yo soy muy tranquila, muy feliz en todo. Todo lo que tengo, lo que soy, me gusta. Me gusta ser quien soy”, asegura Mercedes Jiménez, quien a sus 101 años de edad se siente orgullosa de quien es y recibió en su casa una de las serenatas que celebran la vida de las personas mayores de Bogotá.

El recorrido inició desde las 9:00 a.m. en una van decorada con globos y llena de tortas de cumpleaños, bonos de regalo y el talento, alegría y dinamismo de los músicos quienes, llenos de emoción por visitar a estas familias, dieron lo mejor de sí con ritmos clásicos, característicos de las épocas que viven en los recuerdos de las y los homenajeados.

“Es una bendición del padre supremo que nos la mantenga con vida, ya con 105 años, y pues que de salud está estable. Para nosotros la clave ha sido el amor, los cuidados claro, pero sobre todo el amor, porque uno debe cuidar con amor, con afecto, con respeto; los padres nos dieron todo y es momento de cuidarlos”, comentó durante la visita Lizandro Guzmán, hijo de Sara Riapira de Guzmán, persona que hoy celebra sus 105 años de vida.

Durante un día entero la van recorre diferentes sectores de la localidad de Ciudad Bolívar para visitar a estas familias y llevarles el reconocimiento más especial: el valor de la vida. Entre calles, recuerdos, lágrimas y versos, quienes reciben las visitas se sienten agradecidos por la vida de sus familiares e invitan a la ciudadanía a cuidar a las personas mayores y a sus seres amados durante cada etapa de la vida.

“Yo les agradezco inmensamente porque pues, mi mamá se siente muy feliz en este momento. Yo quiero que ella llegue a muchos años más, yo la cuido demasiado para que ella no se me vea enferma y siga adelante, mi viejita hermosa”, comentó Nubia García, hija de María Verónica Arévalo, persona mayor que hoy celebra sus 105 años de edad.

Las personas mayores de 60 años son un pilar fundamental para la sociedad, reconocer sus aportes, visibilizar sus derechos y promover transformaciones culturales frente al envejecimiento, ha sido la principal apuesta del Mes del Envejecimiento y la Vejez, que se conmemora cada año en agosto, por medio del Acuerdo 564 de 2014 del Concejo de Bogotá.

¿Qué busca la conmemoración del Mes del Envejecimiento y la Vejez en Bogotá?

Para 2025, la conmemoración ha cobrado aún más relevancia al estar articulada con la reformulación de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez (PPSEV), lo que ha permitido invitar a la ciudadanía a imaginar, proponer y comprometerse con una ciudad que se piensa y se transforma desde las vejeces.

Este mes ha invitado a toda la ciudadanía a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que acompañan el proceso de envejecimiento. Además, se ha exaltado el conocimiento y las experiencias que las personas mayores aportan a la ciudadanía.

Ha habido diferentes actividades en toda la capital que se han enfocado en sensibilizar y transformar imaginarios adversos a la vejez; reconocer los derechos de las personas mayores; y generar conocimiento en torno a temas sobre envejecimiento y vejez.

Además, se ha promovido y fortalecido la campaña «Cuidemos a las personas mayores porque todos vamos pa’ allá’, con el fin de sensibilizar y prevenir el abandono y maltrato a esta población. Las acciones se han llevado a cabo en las 20 localidades de la ciudad.