Detenido el segundo responsable de violento hurto de patineta en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

Bajo la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’ y la ofensiva por parte de las autoridades para combatir el delito de hurto en Bogotá, la Policía de Bogotá en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, detuvo por orden judicial a una persona investigada por su participación en el violento hurto de una patineta a un ciudadano en el puente peatonal de los Héroes en marzo del año pasado.

La investigación, adelantada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN), permitió vincular a esta persona con cuatro casos más ocurridos entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 en la localidad de Barrios Unidos.

Según las indagaciones, el grupo criminal delinquía en varias fases: primero identificaba a las víctimas, principalmente usuarios de patinetas eléctricas; luego realizaba un acorralamiento con apoyo de bicicletas de baja gama y posteriormente intimidaba con armas blancas o de fuego para despojarlas de sus pertenencias y finalmente huía, abandonando en el lugar las bicicletas utilizadas.

Según las autoridades, este hombre presenta anotaciones por tráfico de estupefacientes y hurto.

Tras la audiencia preliminar, un juez de control de garantías legalizó la captura, avaló la imputación por hurto calificado y agravado en concurso homogéneo sucesivo y dictó medida de aseguramiento intramural.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.