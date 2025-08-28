¡Pilas docentes! Inscripciones abiertas para cursos virtuales de autoformación

Imagen: Secretaría de Educación.

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) invita a las y los docentes y directivos docentes de colegios oficiales y privados de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa a inscribirse en la segunda convocatoria de cursos virtuales ofrecidos a través de la plataforma ‘Espacio Maestro’, que en esta oportunidad están relacionados con el fortalecimiento de hábitos y comportamientos saludables en los estudiantes.

Las jornadas virtuales de capacitación, se desarrollarán entre el 15 de septiembre y el 21 de noviembre, y son diseñadas bajo una metodología virtual de formación autodidacta, con el acompañamiento de un profesional pedagógico, tiempos flexibles y auto gestionables. La fecha límite de inscripción es el 10 de septiembre de 2025.

Las y los docentes que deseen participar en esta convocatoria deben registrarse ingresando haciendo clic aquí. Al finalizar el proceso recibirán un mensaje en el correo registrado en la inscripción, con las indicaciones para acceder a la plataforma y comenzar su proceso formativo.

Oferta disponible

El curso ‘Didácticas para la prevención de accidentes escolares’ ofrece a los docentes herramientas prácticas para promover el cuidado tanto en el colegio como en la familia. Los accidentes en escenarios educativos no solo son hechos que afectan la dimensión física de los estudiantes, sino también otras dimensiones del autocuidado como el aspecto socioemocional y tienen efectos en las dinámicas educativas planeadas y el aprendizaje de los estudiantes.

Por su parte, el curso ‘Didácticas para el fomento de la alimentación saludable’, está orientado a fortalecer estrategias formativas que permitan a los docentes integrar hábitos de alimentación saludable en su práctica pedagógica, articulándolos con el currículo escolar.

Adicionalmente, las metodologías propuestas en los cursos promueven la interdisciplinaridad, lo que implica no solo la inclusión de diferentes disciplinas en el plan de aula, sino que también tiene un impacto positivo en el aprendizaje integral de los estudiantes, favoreciendo su bienestar y el desarrollo de hábitos saludables que contribuyen a un mejor aprendizaje.

Es importante recordar que, para obtener la constancia de participación, se debe cursar el 85 % de las actividades propuestas. Estos cursos son de autoaprendizaje, por lo tanto, no hay calificaciones académicas.