EE.UU: Avanza despliegue militar en el Caribe; ya están frente a Venezuela dos destructores con misiles guiados: El USS Jason Dunham y el USS Gravely

–El despliegue militar de Estados Unidos avanza ya con al menos ocho buques de guerra y miles de efectivos en aguas cercanas a Centroamérica y Sudamérica, según informó el Financial Times. La operación incluye tres destructores con misiles guiados, un crucero, un buque de asalto anfibio y un submarino nuclear de ataque rápido, lo que describe como una «inusual» acumulación de potencial naval a gran escala.

Uno de los informantes señaló que dos destructores con misiles guiados, el USS Jason Dunham y el USS Gravely, se encuentran actualmente frente a las costas de Venezuela. Mientras tanto, un funcionario estadounidense anónimo reportó que un tercer destructor, el USS Sampson, está desplegado en el océano Pacífico, al sur de Panamá.

Además, el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima y dos buques de apoyo, con un total de más de 4.500 soldados a bordo, se dirigen hacia la región. La Marina estadounidense también ha enviado el crucero con misiles guiados USS Lake Erie y el submarino nuclear USS Newport News, aunque no precisó su zona exacta de operaciones.

Un funcionario de Defensa de EE.UU. dijo al Washington Post que los barcos forman parte de una «operación antinarcóticos reforzada» para llevar a cabo misiones de interdicción de drogas en Latinoamérica, en línea con el anuncio previo del Gobierno de Donald Trump de combatir el narcotráfico, el terrorismo y desmantelar bandas criminales.

Sin embargo, analistas creen esta concentración de buques de guerra podría tener alcances mayores, alimentando temores de que la Administración Trump estaría considerando acciones militares contra Venezuela.

El Washington Post destaca que el Iwo Jima lleva helicópteros, mientras que los destructores y cruceros cuentan con sensores avanzados, capacidad de vigilancia y misiles de crucero capaces de impactar objetivos en tierra.

Las tensiones entre Washington y Caracas escalaron a principios de agosto, cuando la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, informó que la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro aumentaría de 25 a 50 millones de dólares. Lo acusó —sin presentar pruebas— de liderar una organización dedicada al narcotráfico y de beneficiarse económicamente de esa actividad, lo que ha sido rechazado por el Gobierno venezolano y varios países.

En un discurso reciente, Maduro anunció un «plan especial» para movilizar a 4,5 millones de milicianos en «todo el territorio nacional» como respuesta a las amenazas de EE.UU. Los operativos se llevaron a cabo el fin de semana pasado. Este lunes, el mandatario informó que se realizarán dos nuevas jornadas de alistamiento para defender la soberanía del país ante el despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe.

Entretanto, países como México, Colombia, Honduras, Bolivia, Cuba, Rusia, China, Bielorrusia e Irán han rechazado la posibilidad de que Washington abra un frente bélico en Sudamérica bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. (Información RT).