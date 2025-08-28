Procuraduría amplió investigación por polémico convenio de los pasaportes; seis funcionarios más fueron vinculados

–La Procuraduría General de la Nación amplió los hechos disciplinariamente relevantes en la investigación ordenada el pasado 29 de julio de 2025 contra la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, por presuntas irregularidades en la firma del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la fabricación de los pasaportes.

Además vinculó al proceso a seis funcionarios más, así: De la Imprenta Nacional de Colombia, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Julián David Peña Martínez; y la subgerente administrativa y financiera, Olga Lucia Ruiz Mora; y los miembros de junta y delegados del Ministerio del Interior, Jaime Berdugo; del Ministerio de las Culturas, Luis Alberto Sanabria, y del Ministerio de Educación, Dora Ojeda Roncancio, y Ricardo Arque Benavides, su homólogo del Departamento Administrativo de la Presidencia.

La Procuraduría indicó que la Sala Disciplinaria de Instrucción revisará la posible omisión de un proceso de selección competitivo, ya que en el modelo implementado, la Imprenta Nacional se limita a recibir capacitación y realizar erogaciones presupuestales para pagar la prestación del servicio, pero tendrá que subcontratar los adicionales que puedan surgir en el desarrollo del bilateral, al no contar con la capacidad para ejecutar el objeto contractual.

El ente de control determinará si se omitió la ley que rige para la contratación con organismos internacionales, dado que el valor de los aportes que realiza la Casa de la Moneda de Portugal es inferior al 50 % del valor del convenio.

De igual manera, el Ministerio Público investigará el supuesto compromiso que se hizo de comprometer vigencias futuras de carácter excepcional que superan el periodo del Gobierno nacional actual, en la medida que generan un cambio en la política de expedición de documentos de identificación para los ciudadanos colombianos en el exterior.

La Procuraduría investigará también la presunta falta de di?sponibilidad presupuestal para otros ítems del convenio y posibles vicios en la junta directiva de la Imprenta Nacional de Colombia en la que se habrían aprobado varias proposiciones relacionadas con la suscripción de la alianza.