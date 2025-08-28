El despliegue militar de EE.UU en el Caribe en imágenes

–El Ejército de Estados Unidos ha publicado fotografías que muestran a los militares operando aeronaves e infantes de marina realizando ejercicios con armamento y otras maniobras en uno de los buques enviados al sur del Caribe en desarrollo de la operación en gran escala contra el narcotráfico y que se centra en las costas de Venezuela por las actividades del llamado «cartel de los soles».

Las fotos que circulan en redes sociales muestran a militares estadounidenses operando aeronaves y revisando la maquinaria de los buques.

#MarineCorsp AV-8B Harriers with the @22nd_MEU perform flight deck landing drills from the Wasp-class amphibious assault ship USS Iwo Jima (LHD 7) while underway in the Atlantic Ocean.#Marines #SemperFi #aviation pic.twitter.com/iL8ctF5Bm1 — U.S. Marines (@USMC) August 27, 2025

Traducción: Av-8B Harriers realiza ejercicios de aterrizaje en la cubierta de vuelo desde el buque de asalto anfibio clase Wasp USS Iwo Jima (LHD 7) mientras navega en el Océano Atlántico.

——

En una de las imágenes también se ve a marines practicando con armas durante un ejercicio en la cubierta del navío de ataque anfibio USS Iwo Jima, diseñado para transportar helicópteros, aviones de vigilancia costera, lanchas y vehículos de asalto.

#USNavyPhotosoftheDay 1?? An AV-8B Harrier, assigned to the “Thunder Chickens” of Marine Medium Tiltrotor Squadron (VMM) 263 (Reinforced), prepares to land on the flight deck of the Wasp-class amphibious assault ship USS Iwo Jima (LHD 7) as another AV-8B Harrier taxis on deck… pic.twitter.com/dXEm0xaxbb — U.S. Navy (@USNavy) August 27, 2025

Traducción:

Foto 1: Un AV-8B Harrier, asignado a los “Thunder Chickens” del Escuadrón de Rotores Inclinables Medianos Marinos (VMM) 263 (Reforzado), se prepara para aterrizar en la cubierta de vuelo del buque de asalto anfibio clase Wasp USS Iwo Jima (LHD 7) como otro AV-8B Harrier que se desplaza en cubierta durante las operaciones de vuelo en el Océano Atlántico.

Foto 2: Compañero de maquinista de aviación El aviador Michael Johns, asignado al Departamento de Mantenimiento Intermedio de Aviación a bordo del portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford (CVN 78), observa el mantenimiento de un motor a reacción en la cola del barco en el Océano Atlántico.

Foto 3: Un MH-60S Seahawk, asignado a los “Caballeros Negros” del Escuadrón de Helicópteros de Combate Marítimo (HSC) 4, realiza un reabastecimiento vertical con el portaaviones clase Nimitz USS Carl Vinson (CVN 70) en el Océano Pacífico.

Foto 4: La aprendiz de aviador técnico en equipos de apoyo a la aviación Aixa Cotamorles, a la izquierda, de San Diego, saluda a la bandera mientras el aviador Alexander Adkins, de Lexington, Kentucky, cambia de color en la cubierta de vuelo del portaaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en San Diego.

—–

La semana pasada, se informó que Washington habría ordenado el envío de un escuadrón anfibio a las costas venezolanas. Al operativo fueron asignados el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, que transportan a 4.500 efectivos, incluidos 2.200 infantes de marina, según informes.

El lunes, Reuters indicó que EE.UU. ordenó el despliegue de barcos adicionales al sur del Caribe. Informantes precisaron que se trata del buque de misiles guiados Lake Erie y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, que llegarán a la región a principios de la próxima semana.

En ambos casos, las fuentes insistieron en que las acciones tienen como objetivo hacer frente a las amenazas para la seguridad nacional del país norteamericano asociadas a «organizaciones narcoterroristas» designadas en la región.

El anuncio del despliegue de fuerzas navales y aéreas por parte de Washington en el sur del mar Caribe, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, ha sido considerado por Caracas como acciones de agresión subrepticia que no se corresponden con la realidad, dada la ausencia de pruebas que soporten la versión de la Justicia estadounidense.

Al respecto, el presidente Nicolás Maduro indicó: «Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Suramérica». El presidente venezolano llamó al alistamiento a 4,5 millones de efectivos en todo el territorio nacional para responder a las amenazas esgrimidas por el Gobierno de EE.UU. Las jornadas se desarrollaron durante el fin de semana pasado. El lunes, el mandatario anunció que habrá dos nuevas jornadas de alistamiento para defender la soberanía del país ante el despliegue militar estadounidense cerca de sus costas. (Información RT).