Resultados de las loterías y chances de este jueves 28 de agosto de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 28 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 3290 – La 5ta 7 – Tarde 6505 – La 5ta 0
Culona
Día 1031 – Noche
Astro Sol
2825 – Signo Virgo
Pijao de Oro
7282 – La 5ta 6
Paisita
Día 3855 – La 5ta 2 – Noche
Chontico
Día 7738 – La 5ta 7 – Noche
Cafeterito
Tarde 6499 – La 5ta 6 – Noche
Sinuano
Día 0657 – La 5ta 5 – Noche
Cash Three
Día 288 – Noche
Play Four
Día 5328 – Noche
Samán
Día 2000
Caribeña
Día 6789 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 7934 – La 5ta 1 – Noche
Fantástica
Día 8385 – La 5ta 9 – Noche
Antioqueñita
Día 2236 – La 5ta 1 – Tarde 6361 – La 5ta 1