    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este jueves 28 de agosto de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 28 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 3290 – La 5ta 7 – Tarde 6505 – La 5ta 0

    Culona
    Día 1031 – Noche

    Astro Sol
    2825 – Signo Virgo

    Pijao de Oro
    7282 – La 5ta 6

    Paisita
    Día 3855 – La 5ta 2 – Noche

    Chontico
    Día 7738 – La 5ta 7 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 6499 – La 5ta 6 – Noche

    Sinuano
    Día 0657 – La 5ta 5 – Noche

    Cash Three
    Día 288 – Noche

    Play Four
    Día 5328 – Noche

    Samán
    Día 2000

    Caribeña
    Día 6789 – La 5ta 4 – Noche

    Motilón
    Tarde 7934 – La 5ta 1 – Noche

    Fantástica
    Día 8385 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 2236 – La 5ta 1 – Tarde 6361 – La 5ta 1

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte