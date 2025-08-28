MinDefensa instauró denuncia penal por asonada y secuestro de los 34 militares en el Guaviare

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez confirmó este miércoles que instauró una denuncia penal por secuestro, obstrucción a la función pública y asonada contra los 34 militares, de ellos 20 hombres de la Armada, un oficial del Ejército y 13 soldados, en la vereda Nueva York del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare.

En una nota en su cuenta en X, el jefe de la cartera de Defensa advirtió que estos graves delitos fueron perpetrados por personas vestidas de civil contra miembros de la Fuerza Pública mientras estaban su misión constitucional de proteger a la población civil de los criminales de alias ‘Mordisco’, responsables de reclutamiento forzado, extorsión y homicidios en esa región del país.

«Estos actos criminales atentan contra la vida, los derechos humanos y la integridad de nuestros militares, quienes entregan todo para proteger la patria, la seguridad y la soberanía de la nación», precisó el ministro.

Igualmente notificó que se instauró denuncia ante la Fiscalía por el delito de reclutamiento ilícito en contra de la subestructura criminal Martín Villa del cartel de alias Iván Mordisco, «conducta que demuestra la práctica demencial y cobarde de estos GAO, constituyendo un crimen de guerra condenado por la norma internacional y la constitución y la ley».

Sánchez alertó que el actuar delictivo de estas personas de civil en la zona eleva gravemente la posibilidad de que se produzca un combate, ya que en el área persiste la amenaza de la estructura criminal de alias Mordisco. «Cualquier desenlace en este sentido, es responsabilidad exclusiva de estas personas de civil que han promovido este ambiente volátil a través del delito», puntualizó.

Subrayó que las tropas mantienen el respeto por los derechos humanos y derecho internacional humanitario y añadió que «ya se movilizaron más fuerzas especiales en puntos estratégicos para proteger a nuestra tropa y a la población civil».

Finalmente destacó que organismos internacionales están interviniendo para que la liberación de los soldados que están secuestrados se de a buen término.

Previamente, el ministro de Defensa estableció que había recibido información de que algunas de estas personas, presuntamente infiltradas o amenazadas por ‘Mordisco’, exigían la entrega del cuerpo de uno de los diez muertos en desarrollo de la operación militar el pasado domingo, donde las Fuerzas Militares y la Policía adelantaron una contundente ofensiva contra la comisión criminal del cabecilla alias Dumar o Chito, quien fue abatido.

El cuerpo que solicitan se encuentra en San José del Guaviare acorde a los protocolos de medicina legal y judiciales para estos casos. Desde el inicio se ha ofrecido el transporte de estas personas a San José del Guaviare y todas las garantías institucionales para que conozcan y acompañen de primera mano los procesos que se están adelantando acorde a la Constitución y la Ley, indicó el ministro

Pese a ello, y aun con la intermediación de organismos humanitarios como la Defensoría del Pueblo, las personas vestidas de civil persisten en mantener el secuestro extorsivo e impedir la labor legítima de la Fuerza Pública.

«No aceptamos eufemismos ni justificaciones: lo que está ocurriendo con nuestros 34 soldados es un secuestro. Privarlos de la libertad y condicionar su entrega es un delito que agrede directamente a Colombia y a su institucionalidad. Ya hemos desplegado capacidades de Fuerzas Especiales y, si es necesario, se movilizarán más unidades para garantizar que nuestros soldados regresen sanos y salvos con sus familias», afirmó Sánchez y puntualizó:

«No cederemos jamás frente al crimen. De ser necesario, actuaremos con toda la contundencia, respetando siempre los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. La vida y la libertad de nuestros soldados son nuestra prioridad».