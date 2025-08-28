La JEP reconoció a Mesa de Víctimas de Córdoba para intervenir en proceso de la excongresista Zulema Jattin por parapolítica

–La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, reconoció a la Mesa de Participación de Víctimas de Córdoba como interviniente especial en el caso de la excongresista Zulema del Carmen Jattin Corrales, vinculada a la parapolítica.

Esta acreditación significa que las víctimas de los vínculos entre políticos y paramilitares en Córdoba tendrán voz en este proceso judicial. Una diferencia fundamental frente al proceso llevado en la justicia ordinaria, en el que su participación fue limitada.

La decisión de la Sala de Definición responde al mandato de la JEP de poner a las víctimas en el centro del proceso y aplicar el enfoque restaurativo, garantizando su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

A la excongresista Zulema Jattin se le aceptó el 1 de septiembre de 2021 el sometimiento en la JEP, como agente del Estado no integrante de la fuerza pública, por el delito de concierto para delinquir, a partir de vínculos con grupos paramilitares en contiendas electorales de Córdoba.

Aunque el delito de concierto para delinquir no siempre tiene víctimas individualizadas, la JEP reconoció que las comunidades de Córdoba sí fueron directamente afectadas a través de amenazas, confinamientos, masacres, desplazamientos, desapariciones forzadas y violencias que impactaron la integridad física y psicológica de numerosas familias en el departamento.

Ahora, la Mesa Departamental de Participación de Víctimas de Córdoba podrá:

– Intervenir en el proceso.

– Aportar pruebas.

– Recibir información y acompañamiento jurídico y psicosocial.

– Vigilar que la reparación tenga un verdadero carácter restaurativo.

Para la JEP, la parapolítica no se entiende solo como un delito contra el orden público, sino como un fenómeno que dejó víctimas en los territorios. El reconocimiento a la Mesa de Víctimas de Córdoba abre otra puerta a que las comunidades afectadas por alianzas criminales entre las comunidades afectadas por alianzas criminales entre políticos y paramilitares sean escuchadas en la #JusticiaTransicionalRestaurativa.

Así, la JEP reafirma su compromiso de dar participación a las víctimas, incluso en escenarios donde antes habían sido invisibles, consolidando un modelo restaurativo que busca reconstruir confianza y dignidad en cada región afectada por el conflicto.