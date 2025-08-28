Medicina Legal revela causa real de la muerte de familia bogotana en hotel de San Andrés

–Un gas identificado como fosfina fue el causante de la muerte de la familia bogotana en hotel de San Andrés, islas, el pasado 11 de julio, reveló el Instituto Nacional de Medicina Legal, tras la necropsia realizada a los cuerpos de Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo Kevin Matías Martínez Canro.

El citado gas provocó una anoxia celular, esto es, una falla en la producción de energía celular. La inhalación de fosfina causa pérdida total de oxígeno en los tejidos del organismo y por consiguiente la muerte.

Medicina legal concluyó que la muerte fue causada «por una falla en la producción de energía celular con la peroxidación posterior resultando en anoxia celular”.

El químico, que fue utilizado para la fumigación de las instalaciones del hotel para exterminar roedores y otras plagas, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de Estados Unidos (ATSDR por sus siglas en inglés), es un gas incoloro, altamente tóxico, inflamable y con un olor desagradable, parecido al ajo o al pescado podrido.

La fosfina se utiliza en la fabricación de semiconductores y plásticos como retardante de llama, así como en la producción de pesticidas para la fumigación de granos y el control de roedores.

Tras conocerse los resultados de Medicina Legal, la administración del hotel Portobelo Convention emitió un comunicado en el cual asegura que el químico fue usado sin su autorización por la empresa contratada para fumigar la edificación.

“El Hotel Portobelo Convention informa a la a la opinión pública que según el dictamen entregado por la Fiscalía, conocido a través de medios de comunicación, el lamentable fallecimiento de tres personas ocurrido en nuestras instalaciones el pasado 11 de julio de 2025 fue producto de una intoxicación por inhalación de fosfina”, precisa y añade:

«El químico que causó la intoxicación corresponde a una sustancia utilizada sin nuestra autorización por la empresa de fumigación Livingston & Company E.U. en flagrante violación de los protocolos establecidos en la empresa contratada».

Igualmente establece que de acuerdo con el hotel, esta empresa de fumigación “reportó haber utilizado sustancias diferentes a las halladas por Medicina Legal en la necropsia, lo que evidencia inconsistencias en su actuación”.

Advierte que «estás gravísimas conductas constituyen además de una violación tanto de nuestros protocolos de seguridad como de la normatividad vigente».

Como se sabe, los tres integrantes de la familia –Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo de cuatro años, Kevin Mathías Martínez–, viajaron a San Andrés en plan de vacaciones y ocuparon la habitación 404 del Hotel Portobelo Convention y el 11 de julio fueron encontrados sin vida.