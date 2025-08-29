Jazz al Parque llega a la Universidad Nacional con espectacular concierto este 29 de agosto
Foto: Idartes
El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y su programa Escenarios Móviles te invitan a una nueva edición especial de ´Jazz al Parque llega a tu barrio´, con un concierto de cuatro agrupaciones locales que ofrecerán un recorrido sonoro entre lo tradicional, lo experimental y lo contemporáneo, que se realizará el viernes 29 de agosto, en la Universidad Nacional, de 4:00 a 8:00 p. m. ¡Entrada libre!
Conoce más detalles de lo que podrás vivir en este concierto gratis de Jazz al Parque´:
Estas son las cuatro agrupaciones locales que podrás escuchar el viernes 29 de agosto en la Universidad Nacional:
- Santiago García Cuarteto, proyecto que fusiona jazz moderno y músicas tradicionales del Caribe colombiano, inspirado en la biodiversidad y el canto de las aves
- Babool, colectivo bogotano que desde 2017 explora una fusión orgánica entre jazz, música contemporánea y sonidos latinoamericanos, con dos discos publicados y un tercero en camino.
- Däliah Quintet, agrupación invitada por la Universidad Nacional, ensamble de jazz fusión integrado por estudiantes de la UNAL y la Universidad Sergio Arboleda que cruza swing y bebop con funk, drum and bass y R&B, incorporando ritmos colombianos como chandé, bambuco y vallenato para acercar el lenguaje de la improvisación al público
- José Daniel Arellano Ramos, guitarrista y compositor quien, tras su paso por festivales nacionales e internacionales, presenta Erratika, su primer álbum, consolidándose en la nueva escena del jazz colombiano.