Jazz al Parque llega a la Universidad Nacional con espectacular concierto este 29 de agosto

Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y su programa Escenarios Móviles te invitan a una nueva edición especial de ´Jazz al Parque llega a tu barrio´, con un concierto de cuatro agrupaciones locales que ofrecerán un recorrido sonoro entre lo tradicional, lo experimental y lo contemporáneo, que se realizará el viernes 29 de agosto, en la Universidad Nacional, de 4:00 a 8:00 p. m. ¡Entrada libre!

Conoce más detalles de lo que podrás vivir en este concierto gratis de Jazz al Parque´:

Estas son las cuatro agrupaciones locales que podrás escuchar el viernes 29 de agosto en la Universidad Nacional: