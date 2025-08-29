Cortes de luz este sábado 30 de agosto de 2025 en Bogotá, Mosquera y Tocancipá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este sábado 30 de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera y Tocancipá, Cundinamarca.



Localidad de Chapinero

Barrio Marly. De la calle 50 a calle 53 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Jardín Botánico. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 48 a calle 50 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio María Paz. De la carrera 82 a carrera 84 entre calle 0 a calle 2 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Hoya Teusacá. Vereda Verjón – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio San Diego. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 25 a calle 27 – Desde las 4:30 p. m. hasta las 7:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Batán. De la calle 121 a calle 123 entre carrera 44 a carrera 46 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Villa María. De la calle 131 a calle 133 entre carrera 108 a carrera 110 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Quesada. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 50 a calle 53 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Mosquera, Cundinamarca

Parque Industrial Vallarda., calle 7 a calle 9 entre carrera 6 este a carrera 8 este.

Tocancipá, Cundinamarca

Veredas: Verganzo, Canavita. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.