Cortes de luz este sábado 30 de agosto de 2025 en Bogotá, Mosquera y Tocancipá
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este sábado 30 de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera y Tocancipá, Cundinamarca.
Localidad de Chapinero
Barrio Marly. De la calle 50 a calle 53 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:00 p. m.
Localidad de Engativá
Barrio Jardín Botánico. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 48 a calle 50 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Kennedy
Barrio María Paz. De la carrera 82 a carrera 84 entre calle 0 a calle 2 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Santa Fe
Barrio Hoya Teusacá. Vereda Verjón – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Barrio San Diego. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 25 a calle 27 – Desde las 4:30 p. m. hasta las 7:30 p. m.
Localidad de Suba
Barrio Batán. De la calle 121 a calle 123 entre carrera 44 a carrera 46 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Villa María. De la calle 131 a calle 133 entre carrera 108 a carrera 110 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.
Localidad de Teusaquillo
Barrio Quesada. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 50 a calle 53 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:00 p. m.
Municipios aledaños a Bogotá
Mosquera, Cundinamarca
Parque Industrial Vallarda., calle 7 a calle 9 entre carrera 6 este a carrera 8 este.
Tocancipá, Cundinamarca
Veredas: Verganzo, Canavita. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.