    Recomendaciones para el concierto de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella este fin de semana

    Recomendaciones para el concierto de Silvestre Dangond en BogotáFoto: Redes Sociales del artista

    Te contamos que todo está listo para los conciertos de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella este viernes 29 y sábado 30 de agosto, a las 8:00 p. m., en elEstadio el Campín, con los que se dará inicio a su gira ‘El Último Baile’. Entrada con costo.

    Los asistentes a los dos conciertos podrán recordar las diferentes etapas de la carrera de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, a través de un recorrido musical que incluye la interpretación en vivo de su más reciente y emotivo álbum de despedida, ´El Último Baile´.

    El montaje del evento fue diseñado para ofrecer una experiencia única al público desde cualquier localidad, garantizando un espectáculo de primer nivel. La puesta en escena combina música, arte y tecnología, con un sonido de alta fidelidad y una iluminación de gran formato que envuelve al espectador en una atmósfera inolvidable.

    Te presentamos algunos detalles logísticos y recomendaciones para disfrutar de este concierto en Bogotá:

    Recomendaciones de movilidad:

    • Puedes llegar en transporte público, en rutas de Transmilenio o en buses del Sistema Integrado de Transporte –SITP-.
    • Para la llegada y salida del concierto Transmilenio dispuso de una operación especial para que llegues a tiempo y tengas un regreso a casa sin contratiempos.

    Y una vez en El Campín a disfrutar del concierto, estas son algunas recomendaciones al interior del lugar:

    • La apertura de puertas está programada a las 4:00 p.m., 4 horas antes del show.
    • Llega con anterioridad al lugar del evento.
    • Lleva tu celular recargado.
    • Sé paciente, respeta a los demás, así vivirás de concierto de manera inolvidable.

    Ten en cuenta:

    Localidad familiar Oriental Alta, viernes 29 de agosto

    • Esta localidad aplica únicamente para el 29 de agosto.
    • A esta localidad pueden ingresar menores desde 10 años en compañía de un adulto responsable.
    • En esta tribuna no se expenderán ni se podrán consumir bebidas alcohólicas.
    • Tanto menores como acompañante, deben ingresar con boleta de la misma localidad. Importante: Las demás localidades sin excepción son para Mayores de 18 años de edad. En caso de no cumplir con el requisito mínimo de edad o comprar boletas para un menor de edad en otra localidad diferente a los sectores mencionados*, NO se permitirá el ingreso al Concierto.

    Sigue estas recomendaciones y haz de tu tiempo en este evento una noche inolvidable: 

    • Trae ropa y calzado cómodo para disfrutar toda la noche.
    • Identifica la puerta de ingreso, pues no podrás ingresar por otra puerta que no sea la indicada.
    • Ubica las zonas de primeros auxilios, personas extraviadas, seguridad, extintores y salidas de emergencia.
    • Ubica un punto de encuentro con tu grupo en caso de emergencia.
    • Todos los asistentes deben presentar su documento de identidad al ingreso.

    ¿Qué puedo y no puedo llevar al concierto?

    Permitido 

    • Morral pequeño / canguro.
    • Bloqueador solar.
    • Gorras o sombreros.
    • Gafas de sol.
    • Celular y power bank.
    • Impermeables ligeros (tipo poncho).

    No permitido

    • Armas, objetos cortopunzantes.
    • Selfie sticks, trípodes.
    • Cigarrillos, vapeadores.
    • Drogas o alcohol.
    • Alimentos o bebidas.
    • Sillas, carpas o sombrillas metálicas.
    • Mascotas.
    • Bicicletas, patinetas, carriolas (preferiblemente no llevar).
    • Camisetas con mensajes políticos, discriminatorios o de equipos de fútbol.
    • Cámaras profesionales.
    • Drones.
    • Mujeres embarazadas (por seguridad).

