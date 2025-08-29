Recomendaciones para el concierto de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella este fin de semana

Foto: Redes Sociales del artista

Te contamos que todo está listo para los conciertos de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella este viernes 29 y sábado 30 de agosto, a las 8:00 p. m., en elEstadio el Campín, con los que se dará inicio a su gira ‘El Último Baile’. Entrada con costo.

Los asistentes a los dos conciertos podrán recordar las diferentes etapas de la carrera de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, a través de un recorrido musical que incluye la interpretación en vivo de su más reciente y emotivo álbum de despedida, ´El Último Baile´.

El montaje del evento fue diseñado para ofrecer una experiencia única al público desde cualquier localidad, garantizando un espectáculo de primer nivel. La puesta en escena combina música, arte y tecnología, con un sonido de alta fidelidad y una iluminación de gran formato que envuelve al espectador en una atmósfera inolvidable.

Te presentamos algunos detalles logísticos y recomendaciones para disfrutar de este concierto en Bogotá:

Recomendaciones de movilidad:

Puedes llegar en transporte público, en rutas de Transmilenio o en buses del Sistema Integrado de Transporte –SITP-.

Para la llegada y salida del concierto Transmilenio dispuso de una operación especial para que llegues a tiempo y tengas un regreso a casa sin contratiempos.

Y una vez en El Campín a disfrutar del concierto, estas son algunas recomendaciones al interior del lugar:

La apertura de puertas está programada a las 4:00 p.m., 4 horas antes del show.

Llega con anterioridad al lugar del evento.

Lleva tu celular recargado.

Sé paciente, respeta a los demás, así vivirás de concierto de manera inolvidable.

Ten en cuenta:

Localidad familiar Oriental Alta, viernes 29 de agosto

Esta localidad aplica únicamente para el 29 de agosto .

. A esta localidad pueden ingresar menores desde 10 años en compañía de un adulto responsable.

En esta tribuna no se expenderán ni se podrán consumir bebidas alcohólicas.

Tanto menores como acompañante, deben ingresar con boleta de la misma localidad. Importante: Las demás localidades sin excepción son para Mayores de 18 años de edad. En caso de no cumplir con el requisito mínimo de edad o comprar boletas para un menor de edad en otra localidad diferente a los sectores mencionados*, NO se permitirá el ingreso al Concierto.

Sigue estas recomendaciones y haz de tu tiempo en este evento una noche inolvidable:

Trae ropa y calzado cómodo para disfrutar toda la noche.

Identifica la puerta de ingreso, pues no podrás ingresar por otra puerta que no sea la indicada.

Ubica las zonas de primeros auxilios, personas extraviadas, seguridad, extintores y salidas de emergencia.

Ubica un punto de encuentro con tu grupo en caso de emergencia.

Todos los asistentes deben presentar su documento de identidad al ingreso.

¿Qué puedo y no puedo llevar al concierto?

Permitido

Morral pequeño / canguro.

Bloqueador solar.

Gorras o sombreros.

Gafas de sol.

Celular y power bank.

Impermeables ligeros (tipo poncho).

No permitido