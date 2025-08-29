Recomendaciones para el concierto de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella este fin de semana
Foto: Redes Sociales del artista
Te contamos que todo está listo para los conciertos de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella este viernes 29 y sábado 30 de agosto, a las 8:00 p. m., en elEstadio el Campín, con los que se dará inicio a su gira ‘El Último Baile’. Entrada con costo.
Los asistentes a los dos conciertos podrán recordar las diferentes etapas de la carrera de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, a través de un recorrido musical que incluye la interpretación en vivo de su más reciente y emotivo álbum de despedida, ´El Último Baile´.
El montaje del evento fue diseñado para ofrecer una experiencia única al público desde cualquier localidad, garantizando un espectáculo de primer nivel. La puesta en escena combina música, arte y tecnología, con un sonido de alta fidelidad y una iluminación de gran formato que envuelve al espectador en una atmósfera inolvidable.
Te presentamos algunos detalles logísticos y recomendaciones para disfrutar de este concierto en Bogotá:
Recomendaciones de movilidad:
- Puedes llegar en transporte público, en rutas de Transmilenio o en buses del Sistema Integrado de Transporte –SITP-.
- Para la llegada y salida del concierto Transmilenio dispuso de una operación especial para que llegues a tiempo y tengas un regreso a casa sin contratiempos.
Y una vez en El Campín a disfrutar del concierto, estas son algunas recomendaciones al interior del lugar:
- La apertura de puertas está programada a las 4:00 p.m., 4 horas antes del show.
- Llega con anterioridad al lugar del evento.
- Lleva tu celular recargado.
- Sé paciente, respeta a los demás, así vivirás de concierto de manera inolvidable.
Ten en cuenta:
Localidad familiar Oriental Alta, viernes 29 de agosto
- Esta localidad aplica únicamente para el 29 de agosto.
- A esta localidad pueden ingresar menores desde 10 años en compañía de un adulto responsable.
- En esta tribuna no se expenderán ni se podrán consumir bebidas alcohólicas.
- Tanto menores como acompañante, deben ingresar con boleta de la misma localidad. Importante: Las demás localidades sin excepción son para Mayores de 18 años de edad. En caso de no cumplir con el requisito mínimo de edad o comprar boletas para un menor de edad en otra localidad diferente a los sectores mencionados*, NO se permitirá el ingreso al Concierto.
Sigue estas recomendaciones y haz de tu tiempo en este evento una noche inolvidable:
- Trae ropa y calzado cómodo para disfrutar toda la noche.
- Identifica la puerta de ingreso, pues no podrás ingresar por otra puerta que no sea la indicada.
- Ubica las zonas de primeros auxilios, personas extraviadas, seguridad, extintores y salidas de emergencia.
- Ubica un punto de encuentro con tu grupo en caso de emergencia.
- Todos los asistentes deben presentar su documento de identidad al ingreso.
¿Qué puedo y no puedo llevar al concierto?
Permitido
- Morral pequeño / canguro.
- Bloqueador solar.
- Gorras o sombreros.
- Gafas de sol.
- Celular y power bank.
- Impermeables ligeros (tipo poncho).
No permitido
- Armas, objetos cortopunzantes.
- Selfie sticks, trípodes.
- Cigarrillos, vapeadores.
- Drogas o alcohol.
- Alimentos o bebidas.
- Sillas, carpas o sombrillas metálicas.
- Mascotas.
- Bicicletas, patinetas, carriolas (preferiblemente no llevar).
- Camisetas con mensajes políticos, discriminatorios o de equipos de fútbol.
- Cámaras profesionales.
- Drones.
- Mujeres embarazadas (por seguridad).