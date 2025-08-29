    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 29 de agosto de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 29 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 7112 – La 5ta 9 – Tarde 5950 – La 5ta 1

    Culona
    Día 6702 – Noche

    Astro Sol
    5447 – Signo Sagitario

    Pijao de Oro
    4414 – La 5ta 0

    Paisita
    Día 3021 – La 5ta 1 – Noche

    Chontico
    Día 3083 – La 5ta 6 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 4150 – La 5ta 6 – Noche

    Sinuano
    Día 6471 – La 5ta 2 – Noche

    Cash Three
    Día 736 – Noche

    Play Four
    Día 8648 – Noche

    Samán
    Día 5778

    Caribeña
    Día 2260 – La 5ta 4 – Noche

    Motilón
    Tarde 2926 – La 5ta 8 – Noche

    Fantástica
    Día 0904 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 1005 – La 5ta 5 – Tarde 8978 – La 5ta 3

    Ariel Cabrera
