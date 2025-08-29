Resultados de las loterías y chances de este viernes 29 de agosto de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 29 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 7112 – La 5ta 9 – Tarde 5950 – La 5ta 1
Culona
Día 6702 – Noche
Astro Sol
5447 – Signo Sagitario
Pijao de Oro
4414 – La 5ta 0
Paisita
Día 3021 – La 5ta 1 – Noche
Chontico
Día 3083 – La 5ta 6 – Noche
Cafeterito
Tarde 4150 – La 5ta 6 – Noche
Sinuano
Día 6471 – La 5ta 2 – Noche
Cash Three
Día 736 – Noche
Play Four
Día 8648 – Noche
Samán
Día 5778
Caribeña
Día 2260 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 2926 – La 5ta 8 – Noche
Fantástica
Día 0904 – La 5ta 9 – Noche
Antioqueñita
Día 1005 – La 5ta 5 – Tarde 8978 – La 5ta 3