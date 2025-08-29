    • Bogotá

    Embalse de San Rafael está por encima del 96% de llenado

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Racionamiento de agua en Bogotá nivel del embalse San Rafael agosto Foto: Acueducto de Bogotá

    La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que el Embalse de San Rafael, del Sistema Chingaza, está por encima del 96 % de llenado gracias a las lluvias y al compromiso de toda la ciudadanía.

    Con corte al 28 de agosto del 2025, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) dio a conocer que el Embalse de San Rafael se encuentra en 98,24 %. Por otro lado, el Embalse de Chuza se encuentra en 85,97 % de llenado.

    Conoce el nivel y estado que registran los embalses en Cundinamarca, para este jueves 28 de agosto, según datos y cifras suministradas por la CAR. A continuación te compartimos un post de la CAR en la red social X con todos los detalles del nivel de embalses:

    La invitación para toda la ciudadanía es a seguir cuidando el agua, manteniendo un consumo responsable de este recurso vital.

    Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para el consumo responsable de agua:

    • Reutiliza el agua de la lavadora para descargar el sanitario.
    • Cierra la llave de los lavamos cuando te enjabones las manos.
    • Lávate los dientes con un vaso de agua.
    • No laves el carro con manguera, usa una toalla y balde con agua.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte