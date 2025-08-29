En diciembre de 2026 estará operando TransMicable San Cristóbal: Orlando Molano

Es así como Orlando Molando, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), se refirió a la obra del TransMiCable de San Cristóbal, que según la proyección en diciembre de 2026 estará en funcionamiento para beneficio de la ciudadanía que vive y transita por esta zona del suroriente de la ciudad.

“Este proyecto hoy ya lo llevamos al 79 %, casi el 80% (…) va a ser una solución para tener una movilidad para 4.000 personas horas/sentido, 34.000 personas diarias, 400.000 personas beneficiadas”, resaltó Orlando Molando, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en entrevista con Alerta Bogotá.

El proyecto permitirá que los trayectos que hoy toman 35 minutos se hagan en 10 minutos, conectando Altamira y los barrios aledaños del 20 de julio con TransMilenio.

“Se van a pasar de 35 minutos a 10 minutos, son 3 estaciones, 2.87 kilómetros. En ahorro de tiempos, efectivamente va a mejorar la movilidad de todo el sector”, concluyó Orlando Molando, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

De acuerdo con Orlando Molando, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la obra del TransMiCable de San Cristóbal hace parte de los más de 56 proyectos de infraestructura vial que adelanta en Bogotá.