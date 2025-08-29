Súmese a la adopción responsable de Perros y gatos  en la localidad Santa Fe

Foto: Alcaldía Local de Santa Fe

Son nueve perros y gatos que encuentran buscando un hogar lleno de amor y responsabilidad. La Alcaldía Local de Santa Fe quiere cambiarle la vida a perritos y gaticos que fueron abandonados y hoy buscan una segunda oportunidad con familias llenas de amor. ¡Simba, Nébula, Scott y otros tiernos animales, te esperan!

Se trata de una iniciativa para apoyar la labor que realizan rescatistas de la localidad que se han encargado de darles hogares de paso mientras ellos y sus nuevas familias se encuentran.

Las personas que estén interesadas en cambiarle la vida a uno de estos animalitos deberán estar comprometidas con su cuidado y tener claro que esta no es una decisión apresurada sino que, por el contrario, se trata de una decisión para toda la vida.

Conoce aquí los primeros animalitos que están listos para cambiarte la vida:

1. Simba

Es una perrita criolla de tamaño mediano-grande, de cuatro meses. Es amigable, dulce, juguetona y tierna. Actualmente, se encuentra en la vereda El Verjón Bajo. Le gusta perseguir gallinas, por lo que se busca una familia en zona urbana.

Responsable: José Fonseca

José Fonseca Contacto: 3143784880

2. Almojábana

Es una gatica hermosa, de tan solo tres meses. Es muy cariñosa y amorosa. En este momento se encuentra en el hogar de paso Pedacito de Cielo.

Responsable: Diana Belén

Diana Belén Contacto: 3222155479

3. Nébula

Esta gatica es dulce, amorosa y muy juiciosa. Le gusta dormir con una persona al lado. Tiene problemas en su columna, por lo que debe mantenerse con pañal.

Responsable: Diana Belén

Diana Belén Contacto: 3222155479

4. Mochi

Es un gatico adulto de dos años y medio. Ya se encuentra esterilizado. Convive con perros y gatos, pero requiere su espacio, por lo que no es tan amante de los consentimientos.

Responsable: Diana Belén

Diana Belén Contacto: 3222155479.

5. Duquesa

Duquesa. Esta hermosa gata tiene tres años. Fue abandonada por un habitante de calle. Actualmente, es tratada por un problema médico en sus encías. No convive con otros perros ni gatos.

Responsable: Diana Belén

Diana Belén Contacto: 3222155479

6. Paula

Tiene tan solo tres añitos. Fue rescatada. Su tenedor la maltrataba y era usada como sparring para entrenar perros agresivos. Es muy pila y ya atiende los comandos de dar la patica y dar besito.

Responsable: Diana Belén

Diana Belén Contacto: 3222155479

7. Scott

Tiene 10 años pero luce como un perrito más joven. El conocido ‘viejito’, como también lo llaman, es juicioso, fiel y la mejor compañía. Fue víctima de abuso sexual.

Responsable: Diana Belén

Diana Belén Contacto: 3222155479

8. Ozzy Osbourne

Tiene tres años y fue rescatado hace un mes. Es nervioso debido a los traumas a los que tuvo que enfrentarse. Es juicioso y le encanta dormir debajo de las cobijas.

Responsable: Diana Belén

Diana Belén Contacto: 3222155479

9. Mango

Tiene un año y 3 meses. Es juguetón, amoroso y le gusta salir de paseo. Convive con gatos y perros. Se está recuperando de una afectación en su piel. Es alérgico al pasto y come otras cositas que no sean concentrado.

Responsable : Diana Belén

: Diana Belén Contacto: 3222155479

¿Eres apto para adoptar?

Conoces la responsabilidad de adoptar: sabes que se trata de un proyecto de vida de más de 10 años.

Tienes disponibilidad para pasar tiempo con tu animal de compañía: de ahora en adelante deberás sacar espacios diarios para jugar con él, darle amor y hacer paseos diarios.

Eres consiente de los traumas del animal: adoptar implica un compromiso adicional con el pasado del animal (muchas veces negativo). Esto implica un poco más de paciencia pero también mucho amor en el proceso para superar los traumas.

Cuentas con recursos económicos para su manutención: dentro de los gastos básicos deberás incluir la comida, la vacunación anual y la desparasitación cada tres meses.

No te importa como se ve, sino lo que es: para ti no es importante la raza o como luzca, sino más bien todo el amor que pueden darse mutuamente.

Tienes amor para dar: la adopción no solo representa una segunda oportunidad para estos perritos y gaticos, también para ti porque te cambian la vida. Ellos también te eligen.

Ventajas de adoptar animales de compañía en Bogotá