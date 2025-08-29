Gran conmoción causa hallazgo sin vida de la niña Valeria en Cajicá; extrañamente su cuerpo fue encontrado en la primera zona rastreada tras su desaparición

–Este viernes en la tarde fue hallada sin vida la niña Valeria Afanador, tras 18 días de haber desaparecido del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en zona rural del municipio de Cajicá, Cundinamarca. El cuerpo de la pequeña, diagnosticada con síndrome de Dow, fue encontrado cerca al cauce del río Frío, extrañamente en un sitio en el cual se centró la búsqueda el primer día en que se reportó su desaparición, según lo destacó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, por lo que al parecer habría sido puesto allí después de su fallecimiento.

«Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío», precisó el mandatario departamental en su cuenta en la red social X, y añadió:

«En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces».

Además, el gobernador notificó: «Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad». Y preguntó: ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes», concluyó.

Precisamente, el gobernador Jorge Emilio Rey reportó al día siguiente que se emitió la alerta sobre la pérdida de la niña: «Acabo de recorrer personalmente parte del río Frio, en cercanías al colegio donde desapareció la niña Valeria Afanador. Hemos completado 48 horas de búsqueda ininterrumpida, con más de 200 integrantes de organismos de respuesta, entre ellos, buzos especializados, drones con detección térmica y el acompañamiento de carabineros. Se ha recorrido un radio de casi 4 kilómetros aguas arriba y abajo del río. Lo ampliaremos a 6 kilómetros para reforzar la operación».

Y no se encontró ningún rastro de la pequeña. Sin embargo, en ese perímetro en el que se centró la búsqueda, fue donde este viernes apareció el cuerpo sin vida.

Lo encontró un vecino del sector que de inmediato avisó a las autoridades municipales, las que a su vez comunicaron el hecho al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Cundinamarca de la Fiscalía y a los bomberos.

La última vez que se vio viva a Valeria fue el 12 de agosto cuando jugaba junto a una cerca del colegio, la cual resultó con un hueco por el que supuestamente habría sido sacada del centro docente.

Precisamente, en las cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que al parecer alguien la llamaba desde afuera.

El abogado de la familia de la niña, Julián Quintana, trinó sobre el hallazgo:

«Las autoridades confirmaron el hallazgo de nuestra querida Valeria. Según el gobernador, su cuerpo habría sido puesto allí. Hoy nos embarga el dolor, pero también la firmeza: como representantes de víctimas no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad. Exigimos justicia».

Luego en declaraciones radiales afirmó que «si el colegio hubiera hecho bien su trabajo, hoy Valeria Afanador estaría con vida al lado de sus papás. Destrozaron una familia. Como sociedad le estamos fallando a nuestros niños».

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, también se pronunció:

Bella Valeria, tu búsqueda terminó y el dolor empieza para los que esperanzados te pensamos jugando, paz en tu famila. Bella Valeria. pic.twitter.com/c6JTj1xn5J — Astrid Cáceres (@AstridCaceresC) August 29, 2025

El pasado miércoles 27 de agosto, durante las labores de búsqueda de la niña Valeria Afanador en Cajicá, fue hallado un cuerpo desmembrado en inmediaciones del río Frío. El gobernador Jorge Emilio Rey señaló entonces que de acuerdo con las autoridades competentes, el cuerpo corresponde a un hombre de 24 años identificado como Javier García Pineda, reportado como desaparecido el 10 de junio en este mismo municipio.

García registraba antecedentes judiciales por diferentes delitos, entre ellos: lesiones personales, hurto calificado, tráfico y fabricación de estupefacientes y porte ilegal de armas. Informaciones preliminares señalan que podría tratarse de una retaliación proveniente del tráfico de estupefacientes, caso que está siendo investigado con el fin de esclarecer plenamente los hechos, los cuales no están relacionados, de ninguna manera, con el caso de la menor desaparecida.