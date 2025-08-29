¡Se buscan poetas hasta el 1 de septiembre! Últimos días para participar en Festival Reverso Bogotá 2025

Foto: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

El Festival Reverso Bogotá regresa en 2025 con $ 100 millones de pesos en incentivos económicos para las mejores propuestas poéticas, una iniciativa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte junto a la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed. Hasta el 1 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para participar en el Festival Reverso Bogotá 2025.

“Reverso Bogotá es una invitación a leer, escribir y compartir poesía en comunidad. En esta edición reconocemos la potencia transformadora de la palabra, desde los jóvenes hasta las voces más consolidadas”, destacó Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed.

Las bases completas de la convocatoria y el formulario de inscripción estarán disponibles hasta el 1 de septiembre en ingresando o haciendo clic aquí: invitaciones.scrd.gov.co/verInvitacion/92

El Festival Reverso Bogotá regresa en 2025 con $ 100 millones de pesos en incentivos económicos. Se premiarán doce ganadores en cuatro categorías:

Poesía para niños que busca poemas inéditos dirigidos a público infantil. Poesía desde la juventud que premiará voces entre 18 y 28 años. Poesía desde la experiencia que está dirigida a escritores con obra publicada. Poesía expandida que invita a explorar formatos como la videopoesía, instalaciones, performance o creación digital.

La poeta y ensayista Tania Ganitsky, preside el jurado y lidera el comité encargado de seleccionar las obras ganadoras junto a un grupo de especialistas del campo literario y artístico nacional. Reconocida por su solidez conceptual y su búsqueda de nuevas formas expresivas, Ganitsky dará un sello de rigor y creatividad a esta edición.

El Festival Reverso Bogotá se celebrará del 22 al 25 de octubre de 2025 en bibliotecas públicas y radios universitarias de la ciudad, con una programación que incluye talleres, lecturas, poesía sonora, performances y encuentros intergeneracionales. Las obras ganadoras se darán a conocer en el marco del Festival.