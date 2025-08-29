Alcaldía de Tunjuelito lidera operativo para proteger el Bosque Renacer

Foto:Alcaldía Local de Tunjuelito

La Alcaldía Local de Tunjuelito adelantó este martes un operativo de recuperación del espacio público en el Parque Bosque Renacer, en articulación con la Policía Nacional, la Personería y el Ejército Nacional.

La jornada se realizó en el marco de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Policía y Convivencia, con el objetivo de proteger y preservar este espacio de especial interés para la localidad, garantizando que siga siendo un lugar de conservación ambiental.

El Bosque Renacer se ha consolidado como un escenario vital para la comunidad, gracias a la siembra de árboles y arbustos de especies nativas que permiten el retorno de la biodiversidad propia del río Tunjuelito.

“Recuperar y proteger el Bosque Renacer es garantizarle a Tunjuelito un espacio vivo, seguro y sostenible, donde la naturaleza recupere su lugar en medio de la ciudad”, señaló Claudia Verónica Collante Dussán, alcaldesa local de Tunjuelito.

Con este operativo, la Alcaldía Local de Tunjuelito ratifica su compromiso con la conservación del ecosistema urbano, la prevención de ocupaciones informales y el fortalecimiento de procesos de restauración ecológica y resiliencia climática en beneficio de toda la ciudadanía.