    • Bogotá

    A ritmo de baile y folclor disfrute de ‘Un museo que danza’ en el Museo Nacional este 30 de agosto

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Eventos gratis en Bogotá donde pueda aprender todo sobre la cumbiaFoto: Idartes

    El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te invita a la muestra ‘Un museo que danza: La cumbia, ritmo y tradición de Colombia’ que te sumergirá en la tradición del baile folclórico de Colombia, a través de una experiencia formativa e interactiva, que se realizará en el Museo Nacional el sábado 30 de agosto, a las 10:30 a. m. ¡Inscríbete AQUÍ, es gratis!

    Recorre los espacios del museo y aprende sobre la importancia de la cumbia en la cultura colombiana; su representatividad, la técnica y sus pasos básicos, así como el vestuario tradicional. Finaliza la actividad, con un espacio para la danza interactiva, permitiendo que experimentes y disfrutes del baile.

    Los artistas en escena pertenecen a la Fundación Mylva Reyes Reyes de Danzas Folclóricas y Artes Vivas, agrupación colombiana que cuenta con una trayectoria de 67 años en el medio artístico y en sus inicios fue dirigida por la maestra Mylva Reyes Reyes, quien también fue directora, docente y bailarina.

    Esta fundación se ha destacado por difundir arte y cultura a sus bailarines, permitiendo que se desarrollen como artistas integrales en la danza, bailarines profesionales y profesores en diferentes centros educativos, tanto en Colombia como en el exterior, obteniendo resultados.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte