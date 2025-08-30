A ritmo de baile y folclor disfrute de ‘Un museo que danza’ en el Museo Nacional este 30 de agosto

Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te invita a la muestra ‘Un museo que danza: La cumbia, ritmo y tradición de Colombia’ que te sumergirá en la tradición del baile folclórico de Colombia, a través de una experiencia formativa e interactiva, que se realizará en el Museo Nacional el sábado 30 de agosto, a las 10:30 a. m. ¡Inscríbete AQUÍ, es gratis!

Recorre los espacios del museo y aprende sobre la importancia de la cumbia en la cultura colombiana; su representatividad, la técnica y sus pasos básicos, así como el vestuario tradicional. Finaliza la actividad, con un espacio para la danza interactiva, permitiendo que experimentes y disfrutes del baile.

Los artistas en escena pertenecen a la Fundación Mylva Reyes Reyes de Danzas Folclóricas y Artes Vivas, agrupación colombiana que cuenta con una trayectoria de 67 años en el medio artístico y en sus inicios fue dirigida por la maestra Mylva Reyes Reyes, quien también fue directora, docente y bailarina.

Esta fundación se ha destacado por difundir arte y cultura a sus bailarines, permitiendo que se desarrollen como artistas integrales en la danza, bailarines profesionales y profesores en diferentes centros educativos, tanto en Colombia como en el exterior, obteniendo resultados.