    Participe de este curso gratuito para motociclistas este 30 de agosto

    La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Policía de Tránsito de Bogotá invitan a las mujeres motociclistas a participar de manera gratuita en el curso teórico práctico de conducción, que se adelantará este sábado 30 de agosto 2025.

    Temática del curso gratis de conducción para mujeres motociclistas en Bogotá

    • Módulo 1: contexto sobre la siniestralidad vial en Bogotá, principales hipótesis y consecuencias de éstos.
    • Módulo 2: normatividad Nacional y Distrital, sanciones, causales de inmovilización, revisión técnico mecánica y señales de tránsito.
    • Módulo 3: elementos de protección personal, tips al momento de comprarlos, uso correcto del casco, tipos de certificación y las condiciones que deben cumplir; y principales lesiones corporales tras un siniestro vial.
    • Módulo 4: factores de riesgo en la vía, maniobras peligrosas y percepción de velocidad.
    • Módulo 5: técnicas de conducción preventiva, principales sistemas activos y pasivos de las motos, principios de eco conducción y alistamiento pre operacional.

    El propósito es reforzar técnicas de conducción, adoptar conductas seguras en la vía, evitar siniestros viales y aprender sobre normatividad para cuidar la vida en las vías.

    Requisitos:

    Dirigido a mujeres motociclistas.

    Las participantes deberán llevar su motocicleta y licencia de conducción. ¡Los cupos son limitados!

    ¿Cómo aplicar?

    Las mujeres interesadas en participar se pueden inscribir ingresando o haciendo clic aquíLos cupos son limitados. 

    Hora: 7:30 a.m. a 12:00 m.

    Lugar: Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar, avenida Villavicencio con carrera 38.

