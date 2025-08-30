Participe de este curso gratuito para motociclistas este 30 de agosto

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Policía de Tránsito de Bogotá invitan a las mujeres motociclistas a participar de manera gratuita en el curso teórico práctico de conducción, que se adelantará este sábado 30 de agosto 2025.

El propósito es reforzar técnicas de conducción, adoptar conductas seguras en la vía, evitar siniestros viales y aprender sobre normatividad para cuidar la vida en las vías.

Las participantes deberán llevar su motocicleta y licencia de conducción. ¡Los cupos son limitados!

¿Cómo aplicar?

Las mujeres interesadas en participar se pueden inscribir ingresando o haciendo clic aquí. Los cupos son limitados.

Hora: 7:30 a.m. a 12:00 m.

Lugar: Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar, avenida Villavicencio con carrera 38.